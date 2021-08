Skræk-sommerhus med blod og kondom: Måtte selv gøre rent

En familie på seks fik en frygtelig start på sommerferien, da de ankom til et sommerhus fuld af ulækre fund. Det blev dog kun værre, da Novasol fortalte, at rengøringspersonalet var gået hjem

Da Edel Cecilie Handeland og hendes familie efter en lang køretur fra Billund ankom til det sommerhus i Marielyst, de havde lejet gennem Novasol, fik de sig ikke bare én, men mange ubehagelige overraskelser.

Således kunne de konstatere, at der så ud til at være blevet holdt en fest i sommerhuset, der ikke var blevet ryddet op og rengjort efter. Indenfor lå der for eksempel et brugt kondom og beskidt undertøj, og udenfor lå der en madras og dyne med blodpletter på. Desuden lå der en knust ølbong og flere cigaretskod udenfor, ligesom en hær af myrer havde indtaget sommerhuset.

- Vores børn blev med det samme kede af det og ville slet ikke være der. Jeg er normalt ikke sart, men det her var for groft, fortæller Edel Cecilie Handeland, der holdt ferien sammen med sin kæreste, Tobias, og deres fire sammenbragte børn.

Kostede 13.500 kroner - måtte selv gøre rent

Edel ringede med det samme til Novasol, som fortalte, at rengøringspersonalet var gået hjem. De sendte i stedet en servicemand, der fjernede det værste affald, men en rengøring kunne familien ikke få før dagen efter, fortæller Edel. Den aftalte rengøring dukkede dog aldrig op.

- Jeg endte med selv at bruge tre timer på at gøre rent, så vi kunne holde ud at være der. Vi blev lovet en rengøring, som aldrig kom, fortæller Edel.

Familien sendte en klage og endte herefter med at blive i huset og få det bedste ud af det, fordi det var midt i højsæsonen, hvor udsigterne til at finde et andet sted var ganske sparsomme.

Ikke mindst fordi det i forvejen ikke havde været billigt: Fem overnatninger fra 12.-17. juli endte med at koste 13.500 kroner.

- Det sad jo i baghovedet hele tiden, at vi havde fået så dårlig en behandling, så selvfølgelig påvirkede det ferien. De kan fandeme ikke være det bekendt, fortæller Edel Cecilie Handeland.

Edel og hendes kæreste, Tobias. Privatfoto

Aldrig mere Novasol

Ugen efter ferien var slut, blev familien i forbindelse med deres klage tilbudt en kompensation på ti procent af opholdets pris plus prisen for den rengøring, de aldrig fik foretaget.

Men det mener de langtfra er tilfredsstillende, ikke mindst fordi der efterfølgende er opstået uenighed om, hvorvidt de ti procent er inklusive eller eksklusive den manglende rengøring.

- At de er så smålige gør, at jeg også bliver smålig. Og samtidig er jeg efterhånden ligeglad med pengene, når det alligevel er så lidt, de vil give os.

- Selvfølgelig er det bedre end ingenting, men jeg er mest bare rasende over måden, de har behandlet os på. De fejer det bare under måtten, og det gør mig ked af det. Det er uden tvivl sidste gang, vi lejer noget gennem Novasol, siger Edel.