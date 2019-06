Skræmmende! Kæmpe-blæksprutte angriber dykker

En russer, som var på dykkerferie i Japan, fik sig en på opleveren, da dykkeren pludselig blev 'overfaldet' af en ottearmet blæksprutte midt under en dykning i Det Japanske Hav.

Scenariet ligner noget fra en thriller-film, og hvis du ikke er den store vandhund, vil dette klip nok ikke hjælpe.

Det fortæller News.com.au.

Se også: Fræk abe tager selfie foran chokeret familie og giver dem fuck-fingeren

I videoen, som du kan se over artiklen, vikler blæksprutten sine lange tentakler rundt om den russiske dykker og prøver at trække ham hen mod sig selv.

Blæksprutten kæmper i klippet ihærdigt for at få viklet fangarmene rundt om dykkeren, men uden held.

Videoen viser også, hvordan man manden prøver at komme væk fra det store bløddyr uden at gøre skade på dyret.

Kæmpehval stiger op af dybet

Til sidst giver blæksprutten da også op og forsvinder ned mod havbunden.

Her kan man se, at blæksprutten skifter farve for at tilpasse sig farverne på havbunden.

De gigantiske blæksprutter kan veje over 200 kg, og deres tentakler kan blive flere meter lange.

Se også: Renere vand er årsagen: Hundredvis af hvaler spottet ved New York