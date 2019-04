Skrev 'Help' i mudder og tændte bål: Desperat par reddet fra krokodiller

Et ungt par strandede i et område fyldt med krokodiller. Ved at bruge Robinson Crusoe-lignende metoder blev de reddet

Et ungt australsk par måtte hente inspiration i alverdens fortællinger om nødlidte, som strander på en øde ø, da de besøgte en afsidesliggende strand i nationalparken Keep River i Northern Territory i Australien. Området er blandt andet kendt for at være habitat for et stort antal saltvandskrokodiller, som huserer i alle vandvejene i området.

Colen Nulgit, 20 år, og hans kæreste Shantelle Johnson, 18 år, var søndag kørt på fisketur i nationalparken i deres bil, men da den endte med at sidde fast i mudder, måtte de forberede sig på en kold nat alene i ødemarken.



Da parret ikke kom hjem ved aftenstid, slog Shantelle Johnsons mor alarm og ringede til politiet.

Det unge australske par måtte reddes fra en strand, da deres bil sad fast. Foto: Privat

Til CNN fortæller Colen Nulgit, at han og kæresten puttede sig under et lagen, men at det ikke lykkedes dem at falde i søvn.

Mandag morgen klokkede 4 besluttede de sig for at tage drastiske midler i brug for at få hjælp. I mudderet skrev de med store bogstaver 'HELP' i håbet om, at de ville blive opdaget fra et forbipasserende fly.

Tændte bål

Colen Nulgit var ifølge CNN bange for, at parret ville være strandet i lang tid.

- Næsten ingen tager ud på den måde, siger han til CNN.

Mandag iværksatte det lokale politi en eftersøgning af parret. Politiet fik assistance til eftersøgningen af et fly fra et lokalt firma. Det oplyser Western Australia Police Force i en pressemeddelelse.

Nulgit fortæller, at han og Johnson tændte et bål, så snart de hørte flyet nærme sig for at vække opsigt.

- Hvis de ikke havde tændt bålet og givet deres familiemedlemmer detaljerne om, hvornår de tog afsted, og hvornår de forventede at ville være hjemme, ville de måske ikke være blevet fundet, lyder det fra politiet.

Parret er ikke blevet skræmt fra at tage på den slags eventyr igen, men understreger, at de næste gang vil have bedre styr på deres forberedelser.

- Jeg er bare taknemmelig for enhver, der hjalp til og tog ud for at lede efter os. Vi er meget heldige, at vi overlevede og slap ud, siger Colen Nulgit til CNN.