Skt. Petersborg får verdens næsthøjeste skyskraber

- Det er ikke hver dag, at man har lejlighed til at meddele, at man skal designe den næsthøjeste bygning i verden.

Sådan skriver den skotske tegnstue Kettle Collective på Facebook.

Lakhta Centre II er navnet på den kommende skyskraber, der skal stå i udkanten af russiske Skt. Petersborg og får en højde på 703 meter.

Dermed bliver bygningen, som tegnestuen rigtignok skriver, den næsthøjeste i verden - kun overgået af Burj Khalifa i Dubai, der skyder 828 meter i vejret.

Shanghai Tower i Kina på 632 meter må til gengæld se sig skubbet ned på tredjepladsen.

Stor lillebror

Med andre ord bliver Lakhta Centre II også Europas højeste skyskraber, og faktisk står den nuværende indehaver af denne rekord allerede i Skt. Petersborg.

Det er nemlig det originale Lakhta Centre, der er 462 meter høj og hovedkvarter for det russiske olie- og gasselskab Gazprom.

De to skyskrabere kommer til at stå ved siden af hinanden.

- Det ydre lag af bygningen er lavet af spiralformede søjler, som former en åben, organisk og spiralformet diagrid, mens strukturen er udskåret af en række spiralatrier delt med grønne vertikalrum, siger arkitekt Tony Kettle i en pressemeddelelse.