Skuffede feriedanskere: Det her klager vi over

Nye tal fra Pakkerejse-Ankenævnet viser, at mere end halvdelen af alle klager over pakkerejser i 2018 omhandlede indkvartering

Hvis der er noget, der kan få danskerne til at klage på rejsen, så er det, når hotellet ikke lever op til forventningerne.

Standarden og faciliteter på hotellet samt støjgener var således noget af det, der fik flest danskere til tasterne for at klage i 2018. Over halvdelen af klagerne, som Pakkerejse-Ankenævnet har behandlet i 2018, handler om indkvartering.

Det oplyser Danmarks Rejsebureau Forening i en pressemeddelelse.

Således handlede 51,9 procent af klagerne i 2018 om ting, der relaterer sig til indkvartering. Særligt bliver der klaget meget over standarden, indretningen, udstyret og størrelsen på indkvarteringen.

Desuden klager mange over deres rejseleder eller guider og udflugter, der ikke går, som de skal.

Hertil kommer klager over aflysninger samt forsinkelser og ventetid på transport.

Hos Danmarks Rejsebureau Forening mener man, at der kan gøres mere for at forventningsafstemme mellem bureauer og gæster.

- Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, når danskerne tager på ferie. Heri består et stort ansvar for rejsebureauerne i at have en gennemsigtig information til rådighed, så forbrugerne ved, præcis hvad de kan forvente sig. Og tilsvarende er det vigtigt, at de rejsende sætter sig godt ind i indholdet for deres rejse og betingelserne for deres tur, siger Lars Thykier, adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, i pressemeddelelsen.

- Brug jeres ret

I alt afsagde Pakkerejse-Ankenævnet 241 kendelser i 2018 mod 255 afsagte kendelser i 2017.

Lars Thykier ser det som noget positivt, at danske rejsende sørger for at benytte sig af muligheden for at klage.

- Både procentdelen af medhold og antallet af klager er nærmest uændret, men det er vigtigt, at forbrugerne bruger deres ret til at klage. Det er nemlig også med til at give rejsebureauerne indsigt i, hvor de kan forbedre sig, siger Lars Thykier.

Lars Thykier understreger dog, at det kun er hos rejsebureauer registreret i Danmark, at man som forbruger har sikkerheden i, at man kan klage til Pakkerejse-Ankenævnet.

- Rejsende, der har købt deres pakkerejse hos et danskregistreret rejsebureau, har den ekstra tryghed, at de er beskyttet af Rejsegarantifonden og har mulighed for at klage til Pakkerejse-Ankenævnet. Den sikkerhed har man i langt de fleste tilfælde ikke, hvis rejsende for eksempel selv sammensætter ferien gennem portaler som Booking.com, Expedia og Momondo eller køber hos en udenlandsk udbyder, siger han.

