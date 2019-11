Skulle sove på feltsenge på 'afslappende' yogaferie

Et såkaldt yoga refugium var alt andet end afslappende for en gruppe yoga-turister

- Tag med på en indre og ydre rejse til et unikt yoga refugium i bjergbyen Mijas tæt på Malaga. Her bor du i en smuk æstetisk villa med udsigt over havet og bjergene. Du rejser med den erfarne yogainstruktør, [...], der sørger for, at du kommer helt ned i gear, får renset ud i kroppen og mærket dig selv.

Sådan skriver Viavana A/S i deres reklametekst for en af deres yogarejser. Men virkeligheden var bare en anden. Derfor klagede tre af deltagerne til Pakkerejse-Ankenævnet, og de har nu fået et betydeligt afslag i prisen.

Opholdet varede i syv dage og fik tværtimod klagerne til at føle sig mere stressede, end da de kom.

- Jeg har givet 13.300 kr. for et ophold, hvor jeg skulle få mulighed for at 'være dig selv uden nogle krav og forventning' og at 'komme helt ned i gear.' Jeg har under opholdet skulle flytte indkvartering, flytte på møbler fire gange om dagen, sætte service i opvaskemaskinen og har ikke kunnet sove om natten på grund af larm, skriver klager 1 til Pakkerejse-Ankenævnet.

Ikke et yoga refugium i en bjergby

Da klagerne ankom til det såkaldte yoga refugium, gik det op for dem, at det lå 15 kilometer fra bjergbyen Mijas og slet ikke var som beskrevet.

- Huset var ikke en villa, men et townhouse. Det var småt, mørkt og beskidt. Derudover lå huset ikke i Mijas, som lovet. Et af dobbeltværelserne var placeret i kælderen, hvor lyset var ringe, der var gitter for vinduerne og døren til badeværelset kunne ikke lukkes. Rummet er næppe godkendt til beboelse, da der ingen flugtvej var. Derudover var sengene i dette rum feltsenge. De resterende rum var små, mørke og ikke ordentligt rengjort og levede derfor ikke op til de forventninger, som billederne i beskrivelsen af retreatet havde dannet grundlag for, skriver klager 3 til Pakkerejse-Ankenævnet.

En anden klagede over, at det var grænseoverskridende, at de selv skulle fordele værelserne.

- Ved fordelingen af værelserne ved vores ankomst, sagde [yogainstruktøren], at vi bare selv kunne vælge værelser. Ved et hurtigt eftersyn stod det klart for os alle, at der kun var ét enkelt værelse, som kun tilnærmelsesvist var acceptabelt at sove i, og hvad angår de øvrige værelser var det ene værre end det andet; kolde, klemte og mørke. Akavet måtte vi fire først-ankomne rejsedeltagere nu stå og drøfte, hvem af os der skulle have det ene gode værelse. Det var en meget ubehagelig og akavet situation at blive sat i, skriver klageren.

De rejsende klagede over husets tilstand, og til sidst blev de flyttet til et andet hus, men her blev det ikke meget bedre. Der blev også klaget over maden og yogaens kvalitet, da det blev afholdt i en stue, hvor de skulle flytte rundt på møbler.

Prøvede at gøre det godt med intim koncert

I et svar til Pakkerejse-Ankenævnet skriver rejseselskabet Viavana, at de blandt andet kompenserede de første dage i det beskidte hus med en intimkoncert. Men den koncert gjorde det faktisk meget værre for en af gæsterne.

- Viavana skriver derudover, at vi har modtaget en intimkoncert. Her var der tale om, at yogalæreren bad sin kæreste komme og spille guitar og synge for os en aften. Yogalæreren fortalte os en dag, at hun havde en overraskelse, hvilket var, at hendes kæreste ville komme og spille for os. Jeg sagde ikke fra overfor dette, på trods af at jeg ikke havde lyst til at deltage. Jeg tog på yogaretreat for at koble af og komme ned i gear, og en hel aften sad jeg og ventede på at kunne tillade mig at gå i seng, skriver klager 1.

Får over halvdelen af pengene tilbage

Pakkerejse-Ankenævnet var enige med de tre klagere i, at rejsen ikke levede op til det, som de måtte forvente af salgsteksten.

Nævnet afgjorde 29. oktober, at alle tre klagere skulle have kompensation. Viavana A/S skal derfor betale 7300 kroner til klager 1, som betalte 13.300 kroner for sit ophold. Klager 2 betalte 12.190 kroner for sit ophold og får 6690 kroner i kompensation. Den sidste klager, som havde betalt 22.000 kroner for et ophold med to personer, får 12.100 kroner i kompensation.