Skulptur skal ære terrorofre: Kaldes en hyldest til hæmorider

En skulptur af den verdensberømte amerikanske kunstner Jeff Koons, som blev afsløret i sidste uge i Paris, skal ære ofrene for terrorangrebene på Bataclan og Charlie Hebdo, som fandt sted i 2015.

Men skulpturen deler i den grad vandene, og flere franskmænd har udtrykt harme over skulpturen.

Se også: 10 kunstværker solgt for 4 mia. kr.

I fredags forærede Jeff Koons sit kunstværk til byernes by ved en ceremoni. Skulpturen hedder Bouquet of Tulips og forestiller en 12 meter høj hånd, som holder en buket af forskelligfarvede tulipaner. Skulpturen står i haven ved Petit Palais.

Koons har udtalt, at skulpturen er en måde for ham at vise solidaritet med ofrene og deres familier. Kunstværket er også en refleksion over hans egne oplevelser med terrorangrebene i New York 11. september 2001.

- Jeg oplevede, som beboer i New York, 11. september og den depression, som hang over byen, sagde kunstneren til Reuters.

Kritikere er ikke begejstrede

Flere kritikere, både i kunstverdenen og på de sociale medier, er ikke begejstrede for Jeff Koons bidrag til ofrene.

Kunstkritikeren Yves Michaud skriver i magasinet Le Nouvel Observateur, at tulipanerne lignede '11 farverige anus sat på stilke'. Det skriver CNN.

Han beskriver også skulpturen som en 'pornografisk skulptur', som er en del af 'en uansvarlig massakre på det urbane landskab i Paris'.

Se også: Ombord på verdens bedste krydstogtskib

Flere Twitter-brugere har også udtrykt deres harme over skulpturen.

Brugeren Danièle Pain går så langt, som til at kalde kunstværket en 'hyldest til hæmorider'.

4. oktober 2019 blev skulpturen afsløret ved en ceremoni. Foto: Stephane De Sakutin

Borgmesteren er glad

Borgmesteren i Paris, Anne Hidalgo, er ikke enig i kritikken.

- Jeg er meget glad for at kunne afsløre Bouqet of Tulips i Champs-Elysées-haven. En smuk gave fra det amerikanske folk til Paris. Et storslået symbol på frihed og venskab. At blive forundret, at blive bevæget, men også at reflektere, det er kunstens rolle, skriver borgmesteren på Twitter..

Det var oprindeligt planen, at skulpturen allerede skulle stå ude foran Palais de Tokyo - et museum for moderne kunst - i 2017. Men naboerne til museet protesterede med læserbreve, hvor de bad Jeff Koons om at tage gaven tilbage. De mente, at initiativet kun handlede om, at Jeff Koons skulle have omtale og lave såkaldt product placement i Paris.

Kunstværk totalsmadret i ferieparadis: Krænkede islam

Skulpturen blev alligevel ikke placeret der, fordi fortovet ikke kunne holde til den 34 tons tunge skulptur.

Vil donere penge til ofrene

80 procent af de penge, Jeff Koons tjener på at sælge rettighederne til kunstværket, skal gå til ofrenes familier for terrorangrebene i Paris i 2015. De resterende 20 procent skal gå til at vedligeholde skulpturen.

Se også: Kan din duckface-selfie slå Mona Lisas?

Kunstværket har kostet omkring 3,9 millioner dollars (26 millioner kroner) at producere og installere. Ifølge mediet Artforum er det flere franske og amerikanske rigmænd, som har betalt for skulpturen. Blandt andet Kenneth C. Griffin, Weber Investments, Bloomberg, Leonard A. Lauder og selskabet Moët Hennesy - Louis Vuitton.