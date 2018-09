Skummel Airbnb-vært overvågede par med skjult kamera

34-årige Dougie Hamilton fra Glasgow i Skotland fik sig noget af et chok, da han tilfældigvis fandt et skjult kamera pegende hen mod sengen i den lejlighed, som han og kæresten havde lejet gennem Airbnb.

Det skriver The Sun.

Det britiske par var på ferie i Toronto i Canada og havde kun nået at være i lejligheden i godt 20 minutter, da Dougie Hamilton studsede over uret.

- Vi havde haft en travl dag rundt i byen og kunne endelig sætte os ned i lejligheden og slappe af. Tilfældigvis satte jeg mig med ansigtet mod uret og stirrede på det i omkring ti minutter, fortæller den 34-årige til The Sun og fortsætter:

- Der var bare et eller andet ved det, som gjorde mig ubehagelig til mode.

Blev opladt trods batteri

Da Dougie Hamilton undersøgte uret, viste det sig da også hurtigt, at hans mavefornemmelse havde ret:

- Det var forbundet med noget, der lignede en telefonoplader, hvilket jeg fandt underligt, men jeg tænkte også for mig selv: 'Vil jeg virkelig gerne være den skøre fyr, der undersøger et digitalt ur for skjulte kameraer?'

- Men selvom jeg tænkte, jeg skulle stoppe med at opføre mig åndssvagt, tog jeg opladeren ud og så, at der også var et litium-batteri bagi, så jeg fjernede fronten af uret og så, at der rent faktisk var et kamera.

På billedet herunder kan du se, hvor kameraet var skjult (artiklen fortsætter under billedet):

Foto: Dougie Hamilton

Politiet og Airbnb undersøger sagen

Det lokale politi i Toronto bekræfter sagen over for The Sun, og en talsmand siger følgende:

- Vi modtog en anmeldelse sidste torsdag omkring, hvad der lignede et skjult kamera i en lejlighed, men vi er stadig ved at efterforske sagen og kan ikke udtale os yderligere.

Ifølge det britiske medie tilbagebetalte Airbnb med det samme Dougie Hamiltons penge samt sørgede for en alternativ indkvartering.

- Vi tager privatlivets fred ekstremt seriøst og har en nultolerance for den slags opførsel, siger en talsmand fra udlejningstjenesten til The Sun og fortsætter:

- Vi har fjernet værten fra vores tjeneste, mens vi undersøger sagen nærmere. Vi giver kunden vores fulde støtte.

