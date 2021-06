Slår alarm: Great Barrier Reef på liste over truet verdensarv

En af Jordens mest fascinerende og unikke naturskatte er i alvorlig krise.

Great Barrier Reef, der ligger ud for Australiens nordøstkyst og er det største koralrev i verden, er i så dårlig forfatning, at det bør komme på listen over truet verdensarv.

Det mener FN-organisationen Unesco, der står bag det internationale verdensarvsprogram.

Ifølge CNN har anbefalingen bragt sindene i kog i den australske regering, hvor miljøminister Sussan Ley på 'det kraftigste' advarer mod at lytte til Unesco.

- Great Barrier Reef er det bedst kontrollerede rev i verden, og dette udkast til en anbefaling er lavet uden først at undersøge revet og uden de nyeste informationer, siger hun i en presseudtalelse.

Klimaforandringer får skylden

Hvis anbefalingen bliver fulgt af det udvalg, der skal tage stilling til den ved et møde i organisationen i næste måned, er det første gang nogensinde, at klimaforandringer er årsag til, at et verdensarvsområde kommer på listen over truede steder.

Normalt skyldes dette enten forurening eller konflikter og krig.

Great Barrier Reef har været nødlidende i mange år, og Unesco har længe presset på for at få Australiens regering til at tage problemet alvorligt, skriver Guardian.

I 2015 lancerede den australske regering så endelig en 2050-redningsplan for koralrevet, der efterfølgende har været ramt af tre tilfælde af koralblegning, hvorfor det nu står værre til end nogensinde før.

Flere af verdens koralrev er i krise i disse år. Korallerne lider blandt andet under, at verdenshavene er blevet varmere.