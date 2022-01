Slår alarm: Rekordsmitte på dansk feriefavorit

De hastigt stigende smittetal på De Kanariske Øer får nu lægeforening til at slå alarm

Lørdag slog antallet af coronasmittede ny rekord på De Kanariske Øer.

Ifølge de lokale myndigheder blev der registreret 5369 nye smittetilfælde, hvilket er det højeste smittetal, man nogensinde har oplevet i ferieparadiset.

Det skriver det norske medie Canariaavisen.

Langt størstedelen af smittetilfældene er registreret på Tenerife, som er den største af ferieøerne.

De høje smittetal har nu belastet sundhedssystemet i en sådan grad, at den lokale lægeforening slår alarm.

Op til 70 patienter dagligt

- Vi behandler mellem 60 og 70 patienter om dagen. I går behandlede jeg 68 patienter. Det er brutalt og næsten det dobbelte af, hvad der er rimeligt. Situationen er ikke holdbar, siger Ana Joyane, som er forperson for lægeforeningen AMAPCAN, til avisen Canarias7.

Ana Joyane fortæller yderligere, at det fysiske og psykiske pres, som de lokale læger arbejder under, har resulteret i, at mange af lægerne nu er sygemeldte.

Og med den beskedne bemanding, der står til rådighed på hospitalerne, bliver ventetiderne på at få behandling forlænget markant.

15 dages ventetid

Situationen er nu sådan, at det tager mellem seks og 15 dages ventetid at få en telefonkonsultation hos en praktiserende læge.

Det på trods af, at flere læger behandler dobbelt så mange patienter som normalt, understreger Ana Joyane.

Hun mener, at de lokale myndigheder bør tillade, at læger undgår at foretage opfølgninger på de coronapatienter, som har milde symptomer.

På den måde kan lægerne fokusere på de patienter, som har mest brug for hjælp, lyder det.