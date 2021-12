Slår rekord: Flere vil have superyacht

Der arbejdes på højtryk for at producere nok superyachter til verdens rigeste

Inden for den seneste tid er efterspørgslen på de såkaldte superyatcher skudt i vejret.

For stadig flere ønsker sig det luksuriøse fartøj, der blandt andet er kendetegnet ved at være yachter, som måler 24,4 meter i længde eller mere.

Det skriver det norske medie Dagbladet, som blandt andet henviser til den seneste opgørelse over nye superyachter fra ​​Boat Internationals Global Order Book.

Her fremgår det, at der efter planen skal produceres 1024 nye superyachter i løbet af 2022, hvilket er stigning på knap 25 procent sammenlignet med sidste år.

Coronaeffekt

Ifølge Jonathan Beckett, som er topchef i yachtselskabet Burgess, har coronapandemien påvirket efterspørgslen på superyachter i en sådan grad, at procenterne næsten ikke kan følge med.

Han peger på, at det typisk velhavende kundesegment har fået opbygget en større opsparing gennem coronapandemien, og at pandemien samtidig har fået kunderne til at reflektere over, hvor skrøbeligt livet kan være.

- Mange af vores kunder har sikkert følt sig uovervindelige og trygge. Pandemien har sandsynligvis fået folk til at føle sig mere sårbare, siger Jonathan Beckett til finansmediet CNBC.

- Så de spørger sig selv: 'Hvorfor vente fem til ti år med at købe en yacht og nyde den med min familie, når jeg kan gøre det i dag?'

Både til milliarder

Det er hovedsageligt velhavende amerikanere, der får efterspørgslen på superyachter til at stige, vurderer Jonathan Beckett.

Man skal da også have den store pengepung frem for at kunne komme i nærheden af en af de luksuriøse superyachter, som kan koste alt fra to millioner dollars til 500 millioner dollars, estimerer CNBC.

Det svarer til et spænd fra lidt over seks millioner til tre milliarder danske kroner.

Mange af superyachterne er udstyret med faciliteter som pool, fitnesscenter og en landingsplads til helikopterer.