Slædehunde er de seneste ofre for overturisme

Slædeture er blevet særdeles populært for turister, som rejser til den finske del af Lapland.

Så populært, at omkring 4000 slædehunde nu arbejder i turismeindustrien i Finland. Til sammenligning er der kun 660 rensdyr.

I 2016 var den mest populære aktivitet for turister at køre på snescooter. Men det har på meget få år ændret sig. Nu er det slædeture med hunde.

Men ifølge CNN advarer flere eksperter nu turisterne om, at der er skjulte omkostninger forbundet med rejseaktiviteten.

Hunde bliver fløjet ind fra Sydeuropa, standarderne for dyrenes velfærd er i nogle tilfælde meget lave, og dyrene bliver ofte aflivet, når de når pensionsalderen omkring otte år.

Da mange kun vil besøge Lapland, når det er vinter, betyder det, at sæsonen kun varer i fire måneder. Det kan ikke betale sig for de lokale at efterkomme den efterspørgsel, som der er i højsæsonen, da rigtig mange hunde så vil være arbejdsløse i resten af årets måneder. Derfor flyver mange 'pop-up' slædeførere ind fra andre lande, og det er svært at overvåge udlændinges velfærdsstandarder.

Hold øje med udbyderne

- For fem år siden reddede vi hundredvis af hunde, da økonomien ikke var god her, siger Anna McCormack, som driver Hetta Huskies - en NGO der arbejder for velfærd blandt hundene.

Hun mener ikke, at turisterne skal stoppe med at tage på slædetur, men de skal i stedet tænke over, hvornår de tager afsted.

- Turisterne kommer i en meget kort periode af året omkring jul og nytår indtil februar. Men hundene lever 12 måneder om året. Det er afgørende, at besøgende kommer på forskellige tidspunkter af året. De vil få meget bedre ture, fordi de vil være i mindre grupper, og hundene kan arbejde normalt. Det vil gøre det muligt for kenneler at overleve økonomisk, siger Anna McCormack.

Når der ikke er faldet sne, vil der blive spændt hjul på slæden.

Hvis man vil være sikker på, at kennelen har gode forhold, så skal man for eksempel spørge, om de har et skema for hunden. Ifølge Anna McCormack vil et sted, der går op i dyrevelfærden have et skema, hvor hundens arbejdstider, hviletider samt alder og helbred står beskrevet.