Slagtilbud på italiensk ferieø: Køb et hus for syv kroner

Tusindvis af danske turister strømmer hvert år til den frodige vulkanø Sicilien ved Italiens sydligste spids, men hvis man har en ti’er på lommen, behøver man ikke længere at spilde penge på hotelovernatninger, næste gang turen går til populære vinregion.

Byen Sambuca di Sicilia på den populære ferieø har nemlig sat snesevis af huse til salg for blot én euro, hvilket svarer til omtrent 7,5 danske kroner.

Det skriver CNN.

Flere af husene er efter sigende beliggende på bjergtoppen med god udsigt ud over øen, der er på størrelse med Jylland, og som i folkemunde bliver kaldt for Middelhavets største perle.

Slagtilbuddet er et led i de italienske myndigheders forsøg på at ’genoplive’ samfundet i byen, som - ligesom flere andre byer i landdistrikterne - de seneste år har kæmpet med affolkning, da mange lokale har valgt at flytte til hovedstadsområderne.

Der er dog en enkelt lille hage, hvis man overvejer at købe sig en lækker feriebolig i det italienske vinområde, og det er, at husene på mellem 40-150 kvadratmeter er forholdsvis faldefærdige, og at købere er forpligtet til at renovere for minimum 15.000 euro (112.000 kroner) inden for tre år.

Derudover skal man kunne lægge et depositum på 5000 euro (37.000 kroner), som man vil få tilbage, når renoveringen er færdig.

Se også: Få en gratis feriebolig: Japan forærer millioner af forladte huse væk

'Du kan få det på ingen tid'

Sambuca di Sicilia er ikke den første italienske by, som forsøger at lokke udefrakommende med et knaldgodt tilbud, men ifølge CNN er de til gengæld de første, der gør det muligt at købe huset med det samme.

- I modsætning til de andre byer, som blot har gjort det for reklamen, så ejer byen alle de huse, der er til salg for en euro, siger byens viceborgmester, Giuseppe Cacioppo, til det amerikanske medie og fortsætter:

- Vi er ikke mellemmanden, der fungerer som forbindelsesleddet mellem den gamle og den nye ejer. Hvis du vil have et hus, kan du få det på ingen tid.

Ifølge viceborgmesteren har de billige ejendomme allerede skabt stor interesse verden over:

- Udlændinge strømmer hertil og er forbløffet over denne skønhed. Omkring ti huse er allerede solgt, men der er snesevis tilbage, som har brug for at blive renoveret. Vi er blevet kontaktet af folk fra Schweiz, Frankrig og Spanien, og vi modtager stadigvæk mange henvendelser.

Hvis man er interesseret i et hus, skal man sende en e-mail til case1euro@comune.sambucadisicilia.ag.it.

Se også: Bo som en (narko)baron: Pablo Escobars hjem er nu et luksushotel