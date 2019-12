Sliske fra fly falder ned i villakvarter

En evakueringssliske var kun få meter fra at ramme to naboer, som stod og snakkede i haven

En helt almindelige samtale mellem to naboer udviklede sig dramatisk sidste søndag eftermiddag.

I den velhavende forstad til Boston, Milton, stod Stephanie Leguia og talte med sin nabo, da et fly fra flyselskabet Delta tabte en stor evakueringssliske ned i naboens have et par meter fra, hvor de to stod og snakkede. Det skriver Boston Herald.

- Hvis den havde ramt os, var vi døde - så tungt er det. Og hvis vi ikke var døde, så er alternativerne svære at tænke på, siger Stephanie Leguia til Boston Herald.

Den to meter lange evakueringssliske faldt ned fra himlen med sådan en kraft, at den brækkede fire grene af et træ. Ingen mennesker kom heldigvis til skade.

En talsperson fra Delta bekræftede, at det var en oppustelig evakueringssliske, som var faldet af en vinge på et af deres fly, som kom fra Paris og var på vej mod Logan Internationale Lufthavn i Boston. Flyet landede 12.01 søndag uden andre uheld, lyder det fra Delta.

Delta og de amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA, undersøger uheldet, siger talspersonen.

Ting falder ofte ned fra himlen

Omkring 70.000 fly, der ankommer til Logan Internationale Lufthavn, flyver hvert år over forstaden Milton. Byen har mange gange oplevet, at ting fra fly falder ned fra himlen, og en enkelt gang også et menneske. I 2010 faldt liget af en 16-årig blind passager ned i Milton, hvilket chokerede nabolaget. Drengen havde gemt sig i landingshjul.

Stephanie Leguia fortæller til Boston Herald, at flyene flyver så lavt, at de vækker hende om natten, samt at hendes hus er indhyllet i sod og aske fra flyene. Blot en uge før hændelsen med evakueringsslisken havde en komité af oprørte beboere indgivet en klage til byrådet over flyenes forurening og larm.

- Hændelser som disse er ekstremt sjældne, og vi er taknemmelige for, at ingen kom til skade. Delta vil i samarbejde med FAA lave en fuld undersøgelse af, hvad der skete, siger Jennifer Mehigan fra Massport - Massachusetts Port Authority.