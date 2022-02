Sløjfer racistisk navn

Et canadisk overnatningssted står nu til at ændre navn.

Det sker, efter overnatningsstedet, som hovedsageligt består af hytter, er blevet beskyldt for at have et 'grimt' og 'problematisk' navn.

Det skriver CNN.

Hytterne er beliggende i Jaspar National Park, som er den største nationalpark i bjerglandskabet ved det canadiske Rocky Mountains.

Stedet hed tidligere 'Pocahontas Cabins', og det var dermed opkaldt efter høvdingedatteren Pocahontas, der levede i 1595-1617, og som for alvor blev verdenskendt gennem Disneys animationsfilm af samme navn.

Problemet med Pocahontas er angiveligt, at navnet er blevet brugt på en bevidst nedsættende måde med racistiske undertoner, som har fornærmet og nedgjort det indfødte folk i både Canada og USA.

Samtidig havde den oprindelige Pocahontas intet at gøre med området ved nationalparken Jasper i Canada, da hun i stedet kom fra det, vi i dag kender som Virginia i USA.

- Vi følte, at det var upassende at have det navn (Pocahontas, red.) herude, da navnet kommer fra en anden stamme længere nede mod øst, og med hensyn til stammen og den person, der havde navnet, ville det være klogt bare at fjerne navnet fra Jasper National Park, lyder det fra Barry Wesley, som er talsmand for reservatet Bighorn Chiniki Stoney Nation

Får nyt navn

Nu skal overnatningsstedet ændre navn til 'Miette Mountain Cabins', som henviser til hytternes placering på vejen, der hedder 'Miette Road'.

Navnet er blevet fundet i fællesskab mellem Parks Canada, som repræsenterer Canadas nationalparker, og Jasper Indigenous Forum, som repræsenterer det oprindelige folk i Canada.

I forbindelse med navneændringen har Parks Canada udsendt en pressemeddelelse, hvor de kalder det nye navn for 'et lille skridt mod sandhed og forsoning i Canada'.

Flere steder rundt om i verden har ændret navn i nyere tid for blandt andet at respektere det oprindelige folk i de forskellige lande og områder.

Blandt andet har et skiresort i Californien ændret navn efter anklager om racisme og sexisme, ligesom verdens største sandø i Australien har ændret navn af respekt for ​​aboriginerne, som er det indfødte folk i landet.