Slog haj og undslap angreb

En kvinde slap for at blive dræbt i et hajangreb nær Florida, fordi hun slog hajen

En 42-årig kvinde fik for nyligt reddet sig selv væk fra en livsfarlig situation, da hun stod ansigt til ansigt med en haj, mens hun snorklede ved Dry Tortugas uden for Floridas kyst.

Det skriver The Guardian.

Hajen var af arten citronhaj og målte knap to meter i længde. Den havde bidt sig fast om kvindens ankel og forsøgte at trække hende længere ned under vandet, mens hun forsøgte at vride sig fri.

Heldigvis slap kvinden til sidst fri, efter hun slog hajen i ansigtet, og den opgav sit forsøg på at trække hende længere ned i dybet.

Kvindens fod var stærkt medtaget efter angrebet, og hun havde omgående brug for lægehjælp.

'Forsøg på at drukne mig'

Kvinden ved navn Heather West kommer oprindeligt fra Texas, men hun er lige nu bosat i en campingvogn, mens hun rejser rundt i USA. Hun har på Instagram delt billeder af både hajen og sin skadede fod.

- Han (hajen, red.) bed ikke bare og indså, at jeg ikke var noget, han ville spise. I stedet flåede han i min fod flere gange, skriver hun blandt andet.

- Vidner så ham trække mig ud på havet i et forsøg på at drukne mig. Heldigvis fik han til sidst nok af kampen og lod mig gå.

Typisk ikke farlige

Citronhajer er normalt ikke kendt for at være farlige for mennesker, og de er ikke et usædvanligt syn ved Floridas kyster.

Ifølge International Shark Attack File (ISAF), som har kortlagt alle hajangreb i nyere tid, har der kun været 10 uprovokerede episoder, hvor en citronhaj har angrebet et menneske. Alle sager har enten været i Florida eller i Caribien, og ingen af sagerne har kostet menneskeliv.

ISAF understreger dog, at citronhajen trods alt er store rovdyr, der blandt andet lever af sæler, skildpadder og øvrige havdyr, og at de derfor også kan udgøre en betydelig fare over for mennesker, selv om de ikke har for vane at gøre det.