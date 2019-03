Slut med at drikke og spise udenfor på populær ferieø

Hver sommer valfarter tusindvis af unge - især fra Storbritannien - til det spanske ferieparadis Mallorca for at feste sig helt i hegnet.

I flere år har øen forsøgt at indskrænke den ville druk ved at stramme loven, og sidste år blev det forbudt for turister at drikke på gaden.

Det ser dog ud til, at det ikke har haft den fulde effekt, myndighederne ønskede. Derfor har man nu valgt at stramme loven yderligere ved at pålægge restauranter, barer og natklubber bøder, hvis deres gæster bliver grebet i at drikke eller spise på gaden.

Det melder flere tyske medier på øen, heriblandt Mallorca Magazin.

Reglen vil blive pålagt etablissementer i og omkring Playa de Palma udenfor hovedbyen Palma, som anses for at være det område, der er påvirket aller mest.

Byder det velkommen

Drukturisterne vil blive adskilt fra resten af byen Palma ved hjælp af en fysisk barriere, der vil omringe vandhullerne ved Schinkenstrasse og Bierstrasse.

Reglerne vil desuden gælde for hele Palma by, Paseo Marítimo, bycenteret og Avenidas, samt gaderne Joan Miró og Cala Majorals.

Reglerne vil træde i kraft den 1. april til den 30. december, og det inkluderer desuden forbud mod at reklamere for alkohol eller fester, og så må barerne og natklubberne heller ikke have happy hour eller to-for-en-tilbud.

Og overraskende nok er det mere end acceptabelt for etablissementerne.

- Det var akut nødvendigt at træffe foranstaltninger mod det massive forbrug af alkohol i nogle turistområder - især i Playa de Palma, hvor det er værre om sommeren end i nogle hjørner af Magaluf, lyder det fra foreningen Restauración Mallorcas formand Alfonso Robledo.

Overtrædelse af reglerne vil kunne koste restauratørerne bøder på helt op til 3000 euro (22.400 kroner).

