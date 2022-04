Slut med dyre sommerhuse: Familier skaber ferielandsby

70 familier er gået sammen om at lave en ferieby, som skal indeholde billige og bæredygtige sommerhuse

Under coronapandemien har flere danskere kastet sig ud i at erhverve sig et sommerhus.

Det har har gjort, at priserne for sommerhuse i Danmark er steget markant inden for de seneste år.

Der er især sket et prishop i populære sommerhusområder nær hovedstaden, hvor man hurtigt kommer op i den høje millionklasse, hvilket gør, at det er de færreste, der reelt har råd til et sommerhus på de kanter.

Derfor har 70 danske familier nu slået sig sammen for at skabe et billigere alternativ.

De vil skabe en form for sommerhuskollektiv i Sverige - midt i den skånske natur - omkring halvanden times tid væk fra København.

Det skriver TV 2 Lorry, som blandt andet har interviewet Morten Engel og Liza Chong, der er en del af projektet.

Sammen bor parret med deres 9-årige søn på Christianshavn i København, og de har længe haft drømmen om at få et sommerhus i nærheden af deres bopæl.

Men familien måtte sande, at det slet og ret ville blive for dyrt.

- Vi kunne bare se, at det hurtigt ville blive enormt dyrt både at købe en grund og bygge sit eget. Men også bare det at købe et gammelt halvslidt sommerhus er allerede er oppe i flere millioner, siger Morten Engel, til mediet.

Billigere og mere bæredygtigt alternativ

Sommerhusprojektet, som Morten Engel og Liza Chong er en del af sammen med øvrige 69 familier, hedder Fritidslandsbyen Gammalstorp.

Idéen er, at hver familie betaler 400.000 kroner for at blive medejer af arkitekttegnede huse, som ligger ude i skoven, og som er miljø- og energivenlige.

I første omgang er det 14 sommerhuse af forskellige størrelser, som familierne er medejere af.

Fritidslandsbyen Gammalstorp er en del af Almenr, som er en platform, der beskæftiger sig med at skabe bofællesskaber.

For et år siden var projektet om sommerhuskollektivet blot på idéplan, men nu kan byggeriet gå i gang, og det ventes at kunne stå færdigt i løbet af sensommeren.

De 70 familier, som er medejere af fritidslandsbyen vil kunne få adgang til at booke sommerhuse gennem et pointsytem.

Her afgør størrelsen på huset samt det tidspunkt på året, man booker, hvor mange point, det koster at booke huset. Man kan også booke flere huse, så man også kan tage venner og øvrige familiemedlemmer med i sommerhus.