Slut med fri alkohol: Dansk feriefavorit siger stop

De lokale myndigheder er lige nu ved at lægge sidste hånd på en række lovændringer imod All Inclusive-alkohol

Når alkoholen går ind, går hjernen ud.

Sådan lyder en talemåde, som de lokale på De Baleariske Øer, der tæller feriedestinationer som Mallorca og Ibiza, sikkert vil kunne nikke genkendende til.

Her har det længe været udbredt, at man på All Inclusive-hoteller lader hanerne flyde frit for sine feriegæster, der typisk kommer til fra nordligere egne af Europa. Men det kan der snart blive lavet om på, skriver Daily Mail.

Minibaren skal være alkoholfri

Myndighederne på De Baleariske Øer, der fungerer som en selvstyrende region i Spanien, er i den afsluttende fase med at indføre et nyt regelsæt om alkohol. Og blandt de nye regler er altså et forbud mod fritflydende alkohol på All Inclusive-hoteller.

Det betyder, at hotelgæster med tørst efter en drink – om de befinder sig i baren, ved swimmingpoolen eller på deres værelse – fremover vil blive nødt til at tilkalde en tjener, foretage en bestilling og betale på stedet. Eneste undtagelse er hotelrestauranten, hvor man stadig vil kunne få skrevet sin bestilling på regningen.

De nye regler medfører også, at man fremover må nøjes med sukkervand og chokoladebarer i hotelværelsets minibar.

Et opgør med All Inclusive

De nye alkoholregler er blot et af en række lovforslag, der skal gøre op med, hvad myndighederne på De Baleariske Øer kalder ’antisocial turisme’.

Et andet forslag lyder, at man skal forbyde engangstallerkner, -bestik og -kopper, hvilket ligeledes vil gå hårdt ud over All Inclusive-hotellerne. Samtidig bliver det lovpligtigt for All Inclusive-hoteller at registrere sig hos regeringen. Indtil nu har dette været frivilligt.

Tidligere har den selvstyrende region af spanske øer i Middelhavet anmodet EU om at forbyde alkohol på flyvninger og i lufthavne.

