Slut med ikonisk blomstereng i Kongens Have

I årevis har besøgende fra nær og fjern besøgt Kongens Have i løbet af foråret for at nyde synet af tusindvis af blomstrende krokus foran Rosenborg Slot.

Desværre har synet af den blomstrede plæne været mere og mere aftagende inden for de seneste år.

Og snart er det slut. De 160.000 farverige krokus vender ikke tilbage.

Det skriver TV 2 Lorry.

Ifølge slotsgartner Lars Friis blev krokusplænen for første gang opført i 1960'erne. Arkivfoto: Niels Hougaard/Ritzau Scanpix

Mediet har talt med slotsgartner Lars Friis, som er ansat hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Han fortæller, at man sidste gang omlagde bedet med krokus i 2004, og at halvdelen af blomsterløgene var gået til grunde i 2011 på grund af svamp.

Sidenhen har man måttet sande, at opgaven om at vedligeholde plænen slet og ret var for stor.

- Så i 2017 til 2018, hvor vi havde mistet endnu flere løg, besluttede vi at trække løgplænen tilbage. Til gengæld beholder vi selvfølgelig hovedaksen fra slottet. Men løgplænen hører jo ikke til i en renæssancehave som Kongens Have, siger Lars Friis.

De sidste krokus har måttet lade livet i forbindelse med, at man har besluttet at vedligeholde den græsplæne, som udgør aksen.

Lars Friis understreger over for TV2 Lorry, at der stadig bruges blomsterløg andre steder i Kongens Have.