Slut med 'opkast-fester': Amsterdam vil forbyde polterabender

Den europæiske storby er træt af 'stangstive turister', der tager til hovedstaden for at holde 'opkast-fester'

Det kan snart være slut med at drage til den turistkære storby Amsterdam i Holland for at buldre og brage på ens sidste aften som 'enlig'.

Lokale hollændere samt adskillige rasende politikere har nemlig fået nok af det stigende antal turister, der efter sigende forvandler byen til et 'frækt Disneyland', hvor højlydte fester og opkast i stride strømme går langt over stregen.

Og ét af byens store problemer er åbenbart de såkaldte polterabender, hvor brudepar fejres med et brag kort før den store dag.

Det mener den lokale politiker Frits Huffnagel i hvert fald, og han har derfor foreslået, at denne slags festlige bryllups-aktiviteter skal være komplet forbudt i den hollandske hovedstad, hvor især britiske turister ynder at drage til for at sige farvel til 'single-livet'.

Det skriver The Sun.

- Amsterdam har større muligheder (for at stoppe fulde turister, red.), hvis vi fokuserer på at forbyde grupper af stangstive turister, der vil holde opkast-fester, fra f.eks. England især. Det er dem, som virkelig skaber problemer, lyder det fra Frits Huffnagel ifølge det britiske medie.

Væk med øl-cykler og Airbnb

Der bor under en million indbyggere i Amsterdam, men ifølge NPR vurderes det, at der i 2018 vil have været mere end 20 millioner turister på besøg i hovedstaden, når året er omme.

Det er da heller ikke første gang i år, at myndighederne i Amsterdam forsøger at få styr på de ekstremt mange turister, der ikke opfører sig ordentligt.

Tidligere på året har byrådet f.eks. foreslået at forbyde de såkaldte 'beer-bikes', hvor større grupper af turister kan køre rundt i byen sammen, mens de drikker øl.

Det er for nyligt også blevet foreslået, at de populære udlejningstjenester - deriblandt Airbnb - skal forbydes i byen, da byens viceborgmester, Ian Brossat, mener, at hovedstaden er forvandlet til et 'åbent museum' for turister.

Derudover har byens ombudsmand tidligere kaldt Amsterdam for en 'lovløs jungle', hvor politiet 'helt har mistet kontrollen'.

Det skete i kølvandet af en række uroligheder, hvor blandt andet ulovlig gaderæs og åbenlys narkohandel i gaderne førte til, at der på blot en enkelt nat blev filmet intet mindre end 900 lovovertrædelser mellem klokken 2 og 4 om natten.

Deriblandt narkohandel og gaderæs, men også tilfælde af larm samt folk, som urinerede og efterlod afføring midt på gaden.

Bøder for 'depraveret opførsel'

Til slut har byen blandt andet også planlagt at forøge turistskatten, så den øges fra fem til syv procent, og derudover slår myndighederne i øjeblikket hårdt ned på diverse former for 'depraveret opførsel'.

Det betyder blandt andet, at turister risikerer bøder på - hvad der svarer til - cirka 700 kroner for at være fuld i offentligheden og omtrent 1000 kroner for at tisse i kanalen, forstyrre offentligheden eller smide med affald.

- Det er en by, hvor frihed er vigtig, og man bliver nødt til at acceptere et vist gene-niveau, men det er kommet for langt ud, siger Stephen Hodes fra den uafhængige tænketank 'Amsterdam in Progress' til The Sun og fortsætter:

- Kernen af det hele ligger i, at der simpelthen er for mange turister. Det eneste, der kan gøres, er at tage radikale metoder i brug, for ellers vil byen forvandle sig til en forbrugsghetto i stedet for at være en by, hvor folk bor og lever.

