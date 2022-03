Slut med russisk luftrum: Nu vil SAS finde alternative ruter til Asien

Lige nu er det skandinaviske flyselskab SAS i færd med at finde alternative ruter, så de inden længe kan flyve passagerer til Asien igen.

Det skriver SAS i en mail til Marketwire.

SAS’ planlægning af nye ruter sker, efter luftfartsselskaber fra 36 lande, heriblandt Danmark, Sverige og Norge, ikke længere er velkomne i luftrummet over Rusland, som man typisk vil passere, når man flyver mellem Norden og Asien.

Det er særligt to af SAS' flyvninger til og fra København og henholdsvis Tokyo og Shanghai, der bliver berørt af lukningen af det russiske luftrum.

Vil tage længere tid

- Det har i det hele taget ikke de store konsekvenser for vores samlede drift, men det vil selvfølgelig tage længere tid at flyve disse ruter, skriver SAS i mailen til Marketwire.

Som det er nu, ligner det, at de alternative flyruter kommer til at flyve syd om Rusland.

Ifølge Finans vil SAS endnu ikke kommentere på, hvorvidt selskabet frygter for, hvilke økonomiske konsekvenser det russiske lufttæppe kommer til at have.

SAS har længe været økonomisk presset, hvilket er blevet mange gange forstærket under coronapandemien.

Tidligere i februar ryddede SAS en del overskrifter herhjemme, da selskabets bagagepersonale i Københavns Lufthavn strejkede på grund af deres arbejdsvilkår.