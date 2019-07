Små globetrottere: Danske børn har rejst langt mere end deres forældre

Børnene har i snit besøgt to lande flere i forhold til deres forældre i samme periode

Når børnene kommer tilbage til skolen efter ferien, er det ofte kutymen, at de fortæller om, hvor de har været henne på ferie i løbet af sommerferien.

Nutidens børn har gennemsnitligt flere historier, som rækker ud over landets grænser sammenlignet med, hvad deres forældre havde, da de var børn.

Det viser en undersøgelse foretaget af Apollo blandt 1.017 danskere fra hele landet. Det skriver Apollo i en pressemeddelelse.

Danske børn mellem 0-18 år har således i gennemsnit besøgt mere end fem lande (5,3). Til sammenligning havde deres forældre, da de var på samme alder, besøgt knap fire lande (3,6).

- Mindre verden

Selv de helt små børn har ofte besøgt flere lande. De 0-4-årige har i gennemsnit været i 3,4 lande, mens deres større søskende mellem 5-9 år har besøgt 5,4 lande i snit. De endnu større mellem 10-18 år har betrådt 6,3 lande i gennemsnit.

- Verden er blevet en del mindre, siden vi var børn. Det ses tydeligt i antallet af oversøiske rejser både i og uden for skolernes sommerferier, men det ses også i det antal gange om året, vi vælger at rejse ud i verden, siger Glenn Bisgaard, kunde- og kommunikationschef hos Apollo, i pressemeddelelsen.

- Hvor man måske rejste ud af landet en enkelt gang om året for blot en generation siden, så rejser mange af os flere gange om året, og så har vi naturligvis vores børn med, så de kan opleve verden, siger han.

Jagter ferier

Som Ekstra Bladet tidligere har fortalt har det usikre danske sommervejr fået mange danskere til at handle afbudsrejser. Hos Apollo oplever de også, at det ustadige danske sommervejr får flere af dem, der måske havde overvejet at nyde sommeren i Danmark, til tasterne.

- Der er en del, der måske havde overvejet at holde sommerferie i Danmark, der nu sadler om, fordi vejret indtil videre ikke just har vist sig fra den mest solrige og lune side. Det er naturligvis svært at spå om, om det er en tendens, der bliver ved, fordi man aldrig helt kan forudse, hvad sommerens vejr vil byde på, siger Glenn Bisgaard.

- Men mange børnefamilier udskifter lige nu turen i det danske sommerland med en uge eller to i syden, så de kan få lidt sand mellem tæerne, mens sommerferien endnu står på, siger han.

