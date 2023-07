Smart finte: Få Skat til at betale benzin-regningen på ferien

Sommerferien står lige for døren for rigtig mange danskere.

Denne sommer ventes rekordmange at tage turen sydpå i stedet for at holde ferie hjemme i det svingende danske sommervejr.

Med en smart finte kan op mod 200.000 danskere med firmabil få Skat til at spytte tusindvis af kroner i feriebudgettet - helt lovligt.

Det skriver Nordjyske.

Det kan være fornuftigt at tage firmabilen på ferie, hvis chefen tillader det. Foto: Martin Palm

Brug firmabilen

Det kan nemlig være en klog beslutning at tage firmabilen ned gennem Europa til sydligere himmelstrøg. Beskatningen af en firmabil er således helt ens, uanset hvor meget man ellers måtte køre i den i privat regi.

Det fortæller Henrik Volden, skatteekspert hos Azets, til lokalmediet:

- Selvom skattelovgivningen er meget stringent og har detaljerede regler på mange områder, er der stadig områder, hvor det er muligt for medarbejdere at opnå fordele i forbindelse med beskatning af firmabil. Et af eksemplerne er, at man ved arbejdsgivers accept kan køre på ferie uden at betale yderligere skat af firmabilen.

Det skyldes, at beskatning af en firmabil fungerer som rådighedsbeskatning. Det vil sige, at den omfatter alle udgifter til bilen, så som ejerafgift, forsikring, reparationer og naturligvis benzinforbrug.

Derfor kan man med sin arbejdsgivers tilladelse i handskerummet smutte ned ad E45 med børnene på bagsædet i sin firmabil og på den måde spare tusindvis af kroner.

