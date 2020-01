Smed 'lykkemønter' ind i flymotor

En kinesisk mand har modtaget en bøde på over 100.000 kroner, efter han smed mønter på et fly

En 28-årig mand fra det sydøstlige Kina har modtaget en bøde på 120.000 yuan (115.992 kroner) i skadesomkostninger til flyselskabet Lucky Air, fordi han kastede mønter ind i en flymotor i håbet om held og lykke på sin rejse.

Retten i Anqing i Anhui provinsen, afsagde bøden i juli, men har først offentliggjort den nu. Det skriver South China Morning Post.

Lu Chao, som var på vej til sin første flyvetur, indrømmede, at han smed mønter på flyet for at få lykke og held, da han boardede 17. februar 2017.

Alle passagerer blev nødt til at forlade flyet, mens det gennemgik et sikkerhedscheck. Flyet - fra Anqing til Kunming i Yunnan provinsen - blev aflyst, da flypersonalet fandt to mønter på jorden ved siden af flyets motor.

Se også: Syg passager formår at åbne flydøren under take-off

Lucky Air måtte arrangere indkvartering for de strandede gæster samt ombooke dem til andre fly efter hændelsen, som flyselskabet estimerer har kostet dem mere end 123.000 yuan (118.892 kroner).

Lu Chao blev ført væk af politiet og endte med at blive tilbageholdt i 10 dage med en sigtelse for at forstyrre den offentlige ro.

Lucky Air lagde sag an mod Lu Chao i maj, hvor de ønskede kompensation for deres tab. Lu Chao, som var repræsenteret af sin bror i retten, argumenterede for, at flyselskabet selv skulle have lavet en annoncering inden boarding, som ville minde passagererne om, at de ikke skulle kaste mønter på flyet. Det var retten dog ikke enige i, og de gav Lucky Air ret i sagen.

Populært at smide mønter

Det er ikke første gang, at flyselskaber i Kina oplever, at deres passagerer kaster mønter efter flyene.

En mand kastede mønter efter en motor, da han skulle boarde et fly fra Wuhan til Shenyang i juli 2017. Han blev også sagsøgt af flyselskabet Shenzhen Airlines. Parterne indgik et forlig, hvor manden skulle betale 50.000 yuan (48.330 kroner). Man kan også finde talrige eksempler på, at især ældre kinesere kaster mønter på flyene.

Lufthavnen Sanya Phoenix International Airport på den tropiske ø Hainan følte sig denne sommer nødsaget til at sætte skilte op, hvor de advarer passagerne om, at de ikke skal kaste med mønter på flyene. De har dog senere taget skiltene ned ifølge South China Morning Post.

Det kan forårsage store skader at smide metalobjekter ind i en flymotor.