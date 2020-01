Smidt af fly for at lugte: Nu sagsøger de

Et jødisk par blev smidt af et American Airlines fly, angiveligt fordi de lugtede. Men parret mener, de blev smidt af flyet på grund af deres religion

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om et jødisk par, som blev smidt af et fly, fordi de angiveligt lugtede. Og nu sagsøger parret flyselskabet American Airlines for diskrimination.

Ifølge flyselskabet blev parret smidt af flyet på grund af deres kropslugt, som angiveligt generede andre passagerer. Men parret mener, at de blev smidt af, fordi de er jøder. Det skriver The Independent.

Yehuda Yosef Adler, Jennie Adler og deres dengang 19 måneder gamle datter skulle flyve fra Miami til Detroit 23. januar 2019, da en flyansat kom hen til dem og forklarede dem, at der var en nødsituation, og de derfor blev nødt til at forlade flyet. Det står der i søgsmålet.

Da de kom ud af flyet, fortalte flypersonalet den rigtige grund. De var blevet flyttet på grund af deres kropslugt. Angiveligt var det efter ordre fra piloten.

Ifølge Yehuda Yosef Adler havde han i forvejen haft en diskussion med piloten over nogle høretelefoner. Yehuda Yosef Adler bad stewardessen om nogle høretelefoner, mens piloten hørte det, hvortil piloten angiveligt skulle have sagt, at de ikke udleverede høretelefoner.

I søgsmålet står der, at piloten svarede på 'en grim måde'.

Havde været i bad

Parret påstod begge, at de havde taget et bad om morgenen.

- Sagsøgerne var fortvivlede, og selvom de var flove, gik de over til personer i det samme område ved gaten for at spørge dem, om de kunne lugte noget ubehageligt fra familien, og alle personerne (omkring 20) svarede nej, står der i søgsmålet.

Søgsmålet siger også, at familien har 'lidt skade på deres personlige og professionelle omdømme', og hændelsen har 'ført til manglende appetit, søvnløshed og frygt for lufthavne og at flyve'. De sagsøger for at afskrække flyselskabet fra fremtidig forskelsbehandling, skriver de i søgsmålet.

American Airlines holder fast i forklaring om lugt

American Airlines gav familien et hotelværelse og ombookede dem til et fly næste dag. Flyselskabet fastholder, at det var på grund af mandens kropslugt, at de blev smidt af.

- Familien Adler blev bedt om at forlade flyet efter flere passagerer og personalet klagede over hr. Adlers kropslugt. Beslutningen blev taget ud fra en bekymring for de andre passagerers komfort, skriver American Airlines i en udtalelse.

Søgsmålet blev indgivet 28. januar ved en føderal domstol i Texas og første retsmøde vil være 29. maj i år.