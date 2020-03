Smidt ud af hotel: Fulde danskere vil have erstatning

For meget sol og alkohol kan stige en til hovedet. Måske var det tilfældet for en dansk familie på 18 personer, der efter en våd aften i hotelbaren blev smidt ud fra deres hotel i Alanya

Klageren i denne sag i Pakkerejse-Ankenævnet ville i hvert fald have erstatning for at skulle finde et nyt hotel de sidste fire dage af ferien med sin store familie.

Kaster op i sin skjorte

Ifølge klageren startede det hele, da en del af familiens voksne sad samlet ved poolområdet og fik nogle drinks. På et tidspunkt i den festlige sammenkomst får hans stedsøn det dårligt.

'Han har givetvis fået nok at drikke på dette tidspunkt og en kombination af lidt for meget alkohol i kroppen og en lang dag med masser af sol gør ham dårlig tilpas. Kort tid efter kaster han op, men han formår faktisk at gribe fat i skjorten og bruger den som pose til at holde opkasten', skriver klageren i sin udlægning af sagen til Pakkerejse-Ankenævnet.

Se også: Unge skifyre blev smidt ud af hotel: Nu får de stor erstatning

Men så sker der ifølge klageren noget uventet. En ophidset mand, som det viser sig er hotelmanageren, kommer farende og beder stedsønnen om at forlade hotellet. Her eskalerer situationen.

'Jeg blander mig selv i diskussionen/skænderiet om den i mine øjne meget hårde bortvisning og forsøger at få tonelejet ned hos alle parter. Både min svigersønner og hotelmanagerne taler med store ord og der bliver råbt begge veje', skriver klageren blandt andet.

'Manden er nu så rasende og opfarende, og der har efterhånden samlet sig 10-15 personale omkring ham. Vi føler os truet, og da jeg fornemmer, at det her muligvis kan ende fysisk, så stiller jeg mig mellem mine svigersønner og hotelmanageren og siger STOP'.

Se også: Klager over hård cykelferie: Blev sat

Smidt ud

I klagerens udlægning bliver de alle seks bortvist fra hotellet øjeblikkeligt. De får dog lov til at blive til næste morgen, da klokken er omkring midnat.

Næste morgen er det kun tre af de 18 familiemedlemmer, som bliver bortvist. Resten af familien kan blive på hotellet, men de to svigersønner og stedsønnen skal forlade hotellet.

Familien ønsker dog at blive sammen, derfor forlader alle 18 personer hotellet for at finde et nyt. Familien har tilkaldt guiderne fra rejsebureauet Deturs, som de har købt rejsen af, men da guiden ankommer næste morgen klokken 9:30, har familien allerede forladt hotellet.

Klageren vil af Deturs have tilbagebetalt 12.800 kroner, som han har betalt for de sidste fire nætter på hotellet.

Se også: Klager på grupperejse: Der er alt for mange med!

Hotellet har en anden version

I Deturs fremlægning af sagen er historien dog en lidt anden.

'Ifølge hotellet blev tre personer fra jeres rejseselskab oprindeligt bedt om at holde op med at drikke, fordi de var påvirkede. Desværre skete dette ikke. En af personerne kastede derefter op i poolområdet, hvorefter hotellet bad de tre personer om at gå i seng og sove. To af dem blev derefter vrede og aggressive og sagde, at det ville de ikke, og de foreslog, at den tredje var blevet syg af hotellets mad. De to blev også voldelige mod andre gæster, hvorefter det blev besluttet, at de skulle forlade hotellet. Det skal understreges, at dette blot er hotellets version. Da vi ikke var til stede, ved vi ikke, hvad der er sket - vi kan kun sige, at hotellet har ret til at smide gæster ud, hvis de ikke respekterer ordensreglerne', skriver Detur til Pakkerejse-Ankenævnet.

Detur vil derfor ikke tilbagebetale 12.800 kroner til klageren.

Se også: Dansk rejsebureau nægter at betale for aflyst rejse

Afvist af Pakkerejse-Ankenævnet

Sager med modstridende forklaringer, som ikke kan bevises, kan afvises af Pakkerejse-Ankenævnet. Denne sag var ingen undtagelse.

'Da der på baggrund af parternes modstridende oplysninger hersker en betydelig usikkerhed om hændelsesforløbet, finder Ankenævnet, at det er nødvendigt for at kunne tage stilling til klagerens krav, at parterne afgiver forklaring under strafansvar. En sådan bevisførelse kan imidlertid ikke foregå for Ankenævnet, men kun ved en domstol', skriver Ankenævnet og afviser samtidig sagen.

Klageren fik derfor ikke medhold.