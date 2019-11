Smugler fed kat ombord på fly: Nu mister han 370.000 bonuspoint

En mand smuglede sin lidt for tykke kat ombord på et Aeroflot-fly, og det kommer nu til at koste ham dyrt.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om Mikhail Galin, der lykkedes med at smugle sin overvægtige kat ombord i kabinen, efter den var blevet afvist på grund af sin vægt.

Et dyr må ikke veje mere end otte kilo, hvis det skal med i kabinen på flyrejsen. Ved at udskifte katten Viktor med en mindre og lettere kat ved chek-in, og så bytte tilbage efter, lykkedes det Mikhail Galin at få sin kat med.

Han lagde efterfølgende sin snedige plan på Facebook, og det gik siden viralt.

Flyselskabet Aeroflot var dog ikke begejstrede. En talsperson fra Aeroflot udtaler til NBC News, at de via deres egen undersøgelse har fundet frem til, at Mikhail Galin har overtrådt flere af flyselskabets regler for transport af dyr.

- I forbindelse med flere overtrædelser udført med vilje mod vores transportregler, har Aeroflot besluttet at ekskludere denne passager fra vores Aeroflot Bonus loyalitetsprogram. Alle miles, som han har opnået, vil blive slettet, siger talspersonen til NBC News.

Loven er barsk, men det er loven

Mikhail Galin fortæller til NBC News, at han havde 370.000 såkaldte miles, da Aeroflot besluttede sig for at slette dem.

Det er svært at sige præcis, hvor meget en miles er værd. Men man kan for eksempel købe en overnatning på et tre-stjernet hotel for to personer i Berlin for omkring 15.000 miles.

- Loven er barsk, men det er loven, siger Mikhael Galin og accepterer dermed sin straf.

- Jeg overtrådte reglerne, og flyselskabet har hver en ret til at handle på det, siger Mikhail Galin til NBC News.