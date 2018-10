Snedig studerende udlejede sit kollegieværelse gennem Airbnb

Som de fleste studerende og tidligere studerende ved, så kan det nogle gange være svært at få pengene til at række hele måneden, når man er under uddannelse.

En vaks studerende på Northern Arizona University i Flagstaff, Arizona, var dog nok lige lidt for smart i en fart, da han/hun valgte at omdanne sit kollegieværelse til en midlertidig feriebolig ved at udleje det gennem udlejningstjenesten Airbnb for at tjene lidt ekstra penge.

Kort efter lejeren var rykket ind på kollegieværelset blev det nemlig opdaget af skolen, og derfor kan den studerende nu se frem til disciplinære sanktioner.

Det skriver AP.

Enkeltseng med tilhørende badeværelse

Ifølge universitetets talsperson, Kim Ott, kontaktede skolen Airbnb lige så snart, de blev gjort opmærksomme på, at et af deres kollegieværelser var blevet lejet ud gennem tjenesten.

Talspersonen fortæller desuden, at den unavngivne elev har fået lov til at fortsætte på universitetet, men at personen kan se frem til disciplinære sanktioner for at overtræde skolens regler.

Det omtalte kollegieværelse bestod af en enkeltseng samt et tilhørende badeværelse, men lejeren fik også adgang til skolens fælles opholdsstue.

Lejeren blev - ifølge AP - eskorteret væk fra skolens område, da personen blev identificeret.

Det er uvist, hvad skolens 'disciplinære sanktioner' indebærer, samt hvad den studerende tjente på at udleje sit kollegieværelse.

