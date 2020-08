Snu odder snyder kæmpe

37-årige John Dornellas, der er guide for et lokalt vandtaxi-firma, fik sig noget af en overraskelse og en oplevelse for livet, da en odder og en spækhugger dukkede op ved hans båd ved Kachemak Bay i Alaska.

Den kæmpestore hval havde jagtet odderen, der søgte mod Dornellas båd. Det skriver Traveller.

- Åh, du godeste, han kommer lige imod os, siger Dornellas i videoen, da den glubske spækhugger eftersætter sit langt mindre bytte.

- Sker det her virkelig lige nu?

Men som bekendt narrer den kloge den mindre kloge. Og den pelsede hurtigsvømmer søger klogt tilflugt i Dornellas båd.

Spækhuggeren cirkler om båden, mens odderen, udstyret med en sund skepsis, betvivlede sin redningsmand.

- Jeg gør dig ikke noget, forsøger Dornellas at berolige odderen. Men forgæves. Odderen tager chancen tilbage i vandet.

Heldigvis tager det den ikke mange øjeblikke at fortryde beslutningen, og den hopper atter op i båden til sin beskytter, der nu alligevel var at foretrække frem for den tonstunge spækhugger.

Da spækhuggeren var forduftet, kunne John Dornellas fortsætte sin vandtaxitur og sætte sin nye ven af ved næste pick-up sted.

