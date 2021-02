Snydetrick har sikret tusindvis af irere en charterrejse til Kanarieøerne

Hvad folk ikke vil gøre for en smule sol i disse mørke nedlukningstider.

Selv irerne, der er kendte for deres fregner og sarte hud, har tilsyneladende så stærke abstinenser efter at komme ud i solen, at de dårligt kan vente på sommeren.

I hvert fald har en listig fidus vundet indpas hos solhungrende irere.

Den listige fidus går ud på at snige sig uden om Irlands udrejseforbud ved at booke tandlægeaftaler i udlandet.

Det skriver Politico.

Turen går til Spanien

Tricket bliver især brugt til at rejse til De Kanariske Øer, hvor der er fuldt bookede charterfly til langt ind i marts.

Tandlæger på Tenerife og Gran Canaria fortæller, at de modtager op mod 15 bookinger om dagen fra irere med ondt i bisserne.

Flere tusinder irere benytter sig tilsyneladende af dette trick, skriver Politico.

En tredjedel af de irske turister i Tenerife er klar med dokumentation for, at de har en aftale med en tandlæge eller anden medicinsk klinik, oplyser Irlands immigrationsmyndigheder. Og ofte har de en rejsepartner med sig, da det er tilladt for 'en sårbar person med behov for vigtig behandling' at have en ledsager.

Det er dog de færreste, der nogensinde dukker op til den aftale konsultation.

Blæser på bøde

De irske lufthavnsbetjente er magtesløse over for tricket, men har dog en enkelt sanktionsmulighed. De kan udstede bøder på op til 500 euro.

Problemet er bare, at mange gerne snupper en mindre bøde mod en uge under sydlige himmelstrøg.

Irlandsk regering har derfor planer om at hæve bødetaksten til 2000 euro.

