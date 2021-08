Sociale bedragere snuppet i lufthavnen

Det danske sommervejr og færre restriktioner har fået mange danskere til at søge mod sydens sol i løbet af sommeren. Det gælder også danskere, der modtager offentlige ydelser som dagpenge eller kontanthjælp.

Lufthavnstilsynet har i perioden 1. juni til 10. august udført 12 stikprøvekontroller i de danske lufthavne. Ud af 2929 tilfældigt udvalgte rejsende har de indberettet hele 289 sager til a-kasser og kommuner. Det skriver Politiken.

Kommunerne og a-kasserne har indtil videre kun behandlet 10 af indberetningerne, og det har resulteret i tilbagebetalingskrav på 221.058 kroner. Beløbet forventes derfor at stige betragteligt, efterhånden som sagerne afsluttes.

Stigning siden 2020

Det har siden 2018 været lovpligtigt at melde ferie til sin a-kasse eller kommune, hvis man ønsker at rejse. Det skyldes, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man modtager understøttelse fra det offentlige.

Det viser stikprøvekontrollen, at 289 danskere altså ikke har gjort, og de skal derfor betale deres ydelse tilbage for den periode, de har været bortrejst.

Den begrænsede rejseaktivitet sidste år betød, at der kun blev udført i alt 17 kontroller, og 226 personer blev indberettet for socialt bedrageri. Det betød tilbagebetalingskrav på ikke mindre end 3.958.742 kroner.

Målsætningen er ifølge Lufthavnstilsynet at nå 30 kontroller i de danske lufthavne inden årets udgang.