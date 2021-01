Søko skamferet: Har fået skrevet 'Trump' på ryggen

Nogen har skrevet navnet på USA’s præsident på ryggen af en søko.

Det skriver New York Times.

Hændelsen fandt sted i staten Florida, hvor søkøer er registreret under dyrebeskyttelsesloven.

På sociale medier har flere brugere delt billeder og videoer af det skamferede pattedyr med navnet 'Trump' skrevet i store blokbogstaver henover kroppen.

Politiet har nu indledt en efterforskning af hændelsen, der efter alt at dømme falder ind under den amerikanske lov om dyremishandling.

Samtidig har Center for Biologisk Mangfoldighed udlovet en dusør på 5000 dollar for oplysninger, der kan føre til en opklaring af sagen. Ngo’en kalder den kriminelle handling for en 'grusom og ulovlig lemlæstelse' af et uskyldigt dyr.

Kan ende bag tremmer

Søkoen 'ser ikke ud til at være alvorligt såret', lyder det fra Fish and Wildlife Service i en mail til Huffington Post.

Den amerikanske myndighed for dyre- og miljøbeskyttelse mener, at bogstaverne formentlig er skrabet ind i det tykke lag af alger, som dækker dyrets hud.

Der er dog også eksperter, som taler om en decideret skamfering.

Uanset hvad der er sket, og hvor alvorlige de fysiske skader er, så er der tale om chikane, fastslår Ruth Carmichael, der er havbiolog fra Dauphin Island Sea Lab over for Vice.

- Hvis skrabene er trængt ind i huden, har det med stor sandsynlighed været årsag til smerte og stress, da dyr har nerver og sensoriske hår i deres hud.

- Derudover er der også en risiko for, at et åbent sår bliver inficeret.

Ruth Carmichael er ikke i tvivl om, at der er tale om en kriminel handling.

- Når man chikanerer og skader en vestindisk søko, så overtræder man både loven om beskyttelse af truede dyr og loven om beskyttelse af havpattedyr.

Gerningsmændene kan, hvis de dømmes, få op til 60 dage i fængsel.

