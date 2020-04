Sol eller regn? Corona gør din vejrudsigt mere usikker

Coronaepidemien har fået flytrafikken verden over til at falde dramatisk. Det kan betyde, at vejrudsigten bliver upræcis

Ikke nok med at coronavirussen har begrænset mulighederne gevaldigt for at rejse og i det hele taget gå udenfor en dør, nu begynder den også at få indflydelse på vores vejrudsigter.

Det store fald i flytrafik kloden over betyder nemlig, at vejrudsigterne kan gå hen og blive mindre præcise. Det skriver Fox News.

Det europæiske center for såkaldte 'medium-range' vejrudsigter, ECMWF, meldte i sidste uge ud, at coronaepidemiens store indflydelse på flytrafikken også har konsekvenser for vejrudsigterne, da data fra flyene bliver brugt til at forudsige vejret.

- Hos ECMWF er rapporter fra fly kun overgået af data fra satellitter i forhold til deres vigtighed for vejrudsigter, skriver centret på sin hjemmeside.

Flydata faldt drastisk

ECMWF er et uafhængigt mellemstatsligt agentur støttet af 34 europæiske medlemmer, der sammen styrer verdens mest nøjagtige vejrmodel, kendt som Euro-modellen.

Mens coronavirussen spredte sig over Europa, og rejserestriktioner blev indført, faldt data fra fly til brug i vejrudsigter dramatisk.

Det europæiske center noterede sig, at mellem 3. marts og 23. marts faldt antallet af flygenererede vejrrapporter i Europa med 65 procent, mens der var et fald på 42 procent globalt.

- Den seneste information fra flyselskaber indikerer, at den europæiske dækning bliver reduceret med 65 procent eller mere i den kommende måned - og ind i sommerperioden, siger Steve Stringer fra sammenslutningen af meteorologiske institutter i Europa, EUMETNET, til ECMWF's hjemmeside.

