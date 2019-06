Sol og sommer: Her vil danske familier på ferie i år

Hvor vil de danske familier gerne hen på sommerferie i år?

Det har verdens største rejseselskab, TUI, undersøgt blandt deres danske kunder.

Resultaterne over sommerferiebookinger blandt danske kunder i år viser, at det især er de solrige destinationer med typisk høje temperaturer, som lokker danskerne. Det oplyser TUI i en pressemeddelelse.

Mest populær er den græske middelhavsø Kreta, mens Mallorca følger lige i hælene. Tredje mest populære destination er Antalyakysten i Tyrkiet, efterfulgt af Rhodos og Cypern.

- Kreta og Mallorca er gengangernes foretrukne rejsemål, ligesom De Kanariske Øer er det i vinterperioden. Hoteludbuddet er enormt, og de danske gæster har det med at forelske sig i begge øer, når de først har besøgt dem. Det får dem til at vende tilbage år efter år, siger Mikkel Hansen, pressechef for TUI i Danmark, i pressemeddelelsen.

Det er specielt familierne, der bestemmer, hvilke destinationer som havner øverst på listen.

- De fleste af vores gæster er familier. De leder efter større hotelkoncepter, som har aktiviteter og faciliteter, der sikrer børnene en god ferie, hvor de kan holdes beskæftiget. Derfor ser vi også, at de destinationer, som har det største udvalg af familiehoteller, ligger øverst på listen, siger Mikkel Hansen.

Se også: Antallet af forsinkede fly stiger i Danmark

Tyrkiet igen populært

Samtidig viser tallene fra TUI, at ud af de fem mest populære rejsemål er Rhodos og Mallorca gået en anelse tilbage i popularitet, mens Cypern og Antalyakysten i Tyrkiet er gået frem. Sidste år lå Mallorca over Kreta, men i år er det altså omvendt.

- Stigningen for Tyrkiet hænger sammen med, at landet ikke længere er plaget af de samme uroligheder, som vi så for flere år tilbage. Siden dengang er landet steget og steget i popularitet hvert år hos danske feriegæster med kurs mod samme højder, som vi har oplevet for år tilbage, siger Mikkel Hansen.

Se også: Københavns Lufthavn slår dørene op til stor udvidelse