Sol og storby: Her vil danskerne på sommerferie

Ferie, ferie, ferie.

I år vil danskerne have sol, badestrande og storbyoplevelser, når vi skal på sommerferie. Det viser en ny opgørelse fra hotel- og rejsesøgemaskinen momondo.dk over antallet af søgninger på sommerferiedestinationer i uge 27 og uge 28.

Det oplyser Momondo i en pressemeddelelse.

Malaga topper listen som den mest populære sommerdestination efterfulgt af Bangkok og Palma de Mallorca.

Det er syvende år i træk, at Momondo har analyseret danskernes mest søgte destinationer i sommerferieperioden.

- Når danskerne tager på sommerferie, vil de gerne have solgaranti – det kan vi tydeligt se på de destinationer, danskerne har søgt mest på til sommeren i år. 35 procent svarer i vores internationale rejseundersøgelse, at de går efter dasedage på strandferie i 2019, mens 40 procent gerne vil opleve urban puls på en storbyferie. På fjerde- og femtepladsen over mest populære destinationer i danskernes sommerferie finder vi New York og Barcelona, så alle fem topdestinationer giver mulighed for både at opleve kultur og få lidt kulør på kroppen, siger Lasse Skole Hansen, der er dansk presseansvarlig for Momondo.

I forhold til samme periode sidste år er der flere destinationer, som har oplevet en voldsom stigning i antallet af søgninger.

48 procent flere har søgt på fly til Edinburgh i sommerferien i år sammenlignet med sidste år, mens næststørste højdespringer er Tokyo med en stigning på 42 procent i antallet af søgninger.

Morgenmad er vigtigst

Foruden de mest populære destinationer har Momondo også undersøgt, hvad der er vigtigt for danskerne, når de skal booke overnatning.

67 procent af danskerne vil ifølge undersøgelsen vælge hotel, når der skal bookes overnatning.

Samtidig svarer 58 procent, at det vigtigste er, at morgenmaden er inkluderet. For 52 procent er det gratis wifi og hotelfaciliteter som swimmingpool, træningscenter og hotelrestaurant.

Næsten fire ud af 10 i undersøgelsen fortæller, at de skal holde ferie i Danmark.

