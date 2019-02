Solcremer forbydes i dette ferieparadis

Enhver solcreme med to af de mest almindeligt brugte stoffer vil i fremtiden blive forbudt at smøre sig ind i på de populære turiststrande i Key West, Florida, USA.

Det skriver Travel and Leisure.

De to kemiske ingredienser er Ethylhexyl methoxycinnamate (octinoxate) og benzophenone-3 (oxybenzone) og findes i diverse solcreme - både herhjemme og i udlandet.

Florida-byen Key West har valgt at forbyde solcremer med de to substanser for at beskytte Great Florida Reef.

Flere undersøgelser viser, at produkter med octinoxat og oxybenzon falder af badernes kroppe og dermed efterlades i havet og skader de allerede-truede koralrev ved eksempelvis at blege dem.

Forbyder salget

Forbuddet tages i kraft i januar 2021, men det betyder ikke, at der vil være vagter, der går rundt og tjekker de badende.

I stedet betyder det, at solcremer indeholdende octinoxat eller oxybenzon ikke længere vil blive solgt i butikker området.

- Der er tusindvis af solcremer derude, og vi har kun et rev, udtaler borgmesteren i Key West, Teri Johnston, til Washington Post.

- Og vi har en mulighed for at gøre en lille indsats for at beskytte det. Jeg tror på, at det er vores ansvar.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk, så er de to stoffer også hormonforstyrrende. I en test foretaget i juni sidste år fandt man disse stoffer i produkter fra blandt andet Nuxe, Lancaster og Estee Lauder, der alle sælges herhjemme.

Det er ikke kun Key West, der har forbudt solcremer med disse stoffer for at beskytte miljøet og koralrevene. Også på Hawaii og i Caribien har man for nyligt indført forbud.

