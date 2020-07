Solsultne badegæster ignorer coronaråd

I fredags opfordrede den catalanske regering alle borgere i storbyen Barcelona til at blive hjemme efter coronavirussen igen er begyndt at sprede sig i. Alligevel valfartede folk til byens strande, slikkede sol og pjaskede i vandkanten, alt imens politiet patruljerede for at sørge for, at badegæsterne holdt afstand til hinanden.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Faktisk overhørte så mange myndighedernes råd om at blive hjemme, at Barceloneta-standen, som er en af de mest populære strande i den nordspanske by, måtte lukke for flere badende. På det tidspunkt havde der dannet sig en lang kø for at komme ind på stranden.

‘Mit mentale helbred kommer først’

Men hvorfor så ikke bare blive hjemme? Tjo, det kan øjensynligt også være farligt for helbreddet, lyder svaret fra en af badegæsterne.

– Det er kvælende og stressende at blive hjemme om sommeren. Jeg arbejder fem dage om ugen, og jeg kan ikke tilbringe her eneste dag derhjemme. Mit mentale helbred kommer først, sagde den 24-årige Felipe, som var en af dem, der havde nået at sikre sig end plads i sandet, gennem sit mundbind til Reuters.

Det er kun en måned siden, at Spanien kom ud af sin landsdækkende coronakarantæne, men nu begynder myndighederne igen at indføre restriktioner af frygt for en anden smittebølge.

Sidste uge blev der registreret 5.695 nye coronasmittede. Ugen før lå det samme tal på 2.944 nye smittede.

Ferieø lukker festen

Sidste chance for at undgå nedlukning

Udover at myndighederne har bedt folk om at blive hjemme, er det også i bestemte områder af Catalonien forbudt at deltage i forsamlinger på over 10 mennesker, og barer og restauranter må kun lukke halvt så mange gæster ind, som der er plads til. Der skal desuden være to meters afstand mellem borde udendørs.

De får dog lov til at forblive åbne, mens den catalanske regering i går søndag udvidede corona-restriktionerne.

De nye tiltag betyder ifølge det lokale medie Catalan News, at biografer, teatre og fitnesscentre vil skulle lukke ned igen, og at sports- og kulturarrangementer i udgangspunktet heller ikke kan gennemføres, med mindre de får en særlig tilladelse.

Da myndighederne præsenterede de nye tiltag, advarede de samtidig om, at det var sidste chance for at undgå en fuldstændig nedlukning igen. Indtil videre varer tiltagene 15 dage.

