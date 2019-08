Sommerferie endte i mareridt: Græd hver dag

Det skulle have været så skønt, da den dansk-engelske familie med efternavnet Høi endelig satte sig i flyveren på vej mod ferieparadiset Kos 16. juli.

Her lød menuen på 5-stjernet all-inclusive luksus til en samlet pris af knap 50.000 kroner for 14 dage under græske himmelstrøg.

Ifølge familien var det dog en helt anden virkelighed, der ventede på TUI's Dimitra Beach Hotel.

- På vores værelse hang der ledninger ned fra loftet, toilettet var i stykker og stank, mens airconditionen heller ikke virkede, hvor børnene skulle sove. Vi er en familie på fem, men de gav os to forskellige værelser i hver sin ende af hotellet, så vi måtte sove hver for sig. Det var et komplet mareridt, siger Jilly Høi til Ekstra Bladet.

Eksempel fra værelset. Foto: Privat

'Skadelig pool'

Far-Thomas og Mor-Jilly blev da også tilbudt at bytte værelse, men ifølge dem var dette kun beregnet til fire.

Desuden var sovepladserne heller ikke det eneste problem.

- Da børnene havde badet i swimmingpoolen, blev deres ansigter røde. Det var som om noget brændte. Og vores seksårige datter Sally, hvis hår er blond, blev grønt, fortæller den 37-årige mor.

Her ses det grønne skær i datterens hår. Foto: Privat

Efterfølgende besluttede familien selv at undersøge poolen.

- Der var både alger, rust og snavs. Da jeg fortalte det til hotellet, gik de i gang med rengøringen dagen efter. De brugte eddike, og det stank, siger hun.

Et billede fra poolen. Foto: Privat

Pengene tilbage

Ifølge familien blev de kun mødt af ligegyldighed, da de kontaktede TUI i England, som de havde købt rejsen igennem.

- Der var heller ikke mulighed for at blive forflyttet, da alle andre hoteller var bookede, og de ville først håndtere situationen, når vi var hjemme igen, siger Jilly, der til daglig arbejder som restaurantchef i København.

Efter hjemkomsten har TUI tilbudt familien en kompensation på ti procent af rejsens pris. Det er dog langt fra dækkende, mener Jilly.

- Mine børn så mig græde hver eneste dag. Rejen havde været planlagt et år. TUI har fuldstændig ødelagt vores ferie. Derfor kæmper jeg for, at vi skal have det fulde beløb tilbage.

Jilly og Thomas er bosat i Søborg med børnene Marcus, Hugo og Sally i Søborg nær København. Foto: Privat

TUI: Kede af det

Ifølge en talsmand fra TUI UK forsøgte man at behandle problemerne øjeblikkeligt.

- Vi er kede af, at familien Høi ikke er tilfredse med deres ophold på Kos. Vi tilbød dem at flytte værelse og har også tilbudt dem en gestus som undskyldning, siger TUI til Mirror.