Sommerhuse revet væk: Danskere bliver hjemme til sommer

Tre ud af fem danskere forventer at holde sommerferie i Danmark, viser undersøgelse

Flere danskere end nogensinde før holdt sidste år sommerferie i Danmark, og det kan meget vel gentage sig i sommeren 2021.

I hvert fald planlægger tre ud af fem danskere at droppe sydens sol denne sommer til fordel for en sommerferie under Danmarks mere velkendte himmelstrøg.

Det skriver dr.dk med reference til en rundspørge, hvor analyseinstituttet YouGov på vegne af Danske Bank har spurgt 1000 danskere, hvad deres planer er for den kommende sommerferie.

Flere svarer samtidig, at de under normale omstændigheder ville have pakket kufferten og rejst sydpå.

Kun 22 procent svarer, at de regner med at holde sommerferie i udlandet.

Dansk blomst genopstår: Troede den var væk for altid

Bliver revet væk

Danskernes planer for den kommende sommerferie har sat spor hos de store sommerhusudlejere, hvor Sol & Strand har modtaget dobbelt så mange danske bookinger for uge 27-33 som på samme tidspunkt sidste år.

Omvendt er bookingerne fra tyskere, svenskere og nordmænd stort set gået i stå, siger adm. direktør Per Dam til dr.dk.

- Normalt er 75 procent af vores gæster udlændinge, og lige nu har vi stort set ikke nogen bookinger fra udlandet, fordi grænserne er lukkede. Vi håber på, at foråret betyder, at coronasmitten falder, og at vaccinerne virker.

Ifølge Danske Bank brugte danskerne i den første uge af januar mindre end 10 procent af, hvad de normalt bruger på rejser.

Berømt boulevard skal bygges om for milliarder