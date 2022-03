Sommerhussvindler dømt: 'Det har været et langt helvede'

For nyligt fældede Retten i Helsingør dom i en opsigtsvækkende sag.

En dom, som har været intet mindre end fem år undervejs.

Det skriver Helsingør Dagblad, som har fulgt sagen løbende.

Svindel med sommerhus og flybillet

Sagen drejer sig om en mand, der oprindeligt kommer fra Hornbæk i Nordsjælland, men som i en årrække har boet i Singapore.

Manden var tiltalt for 85 tilfælde af dokumentfalsk og bedrageri, og sagen er blandt andet trukket i langdrag, fordi manden har været ramt af sygdom, som har medført, at han ikke har kunnet rejse fra bopælen i Singapore.

Blandt anklagepunkterne er, at manden har udlejet et sommerhus på Sennepsbakken i Hornbæk ud, selv om han ikke havde rådighed over ferieboligen.

Svindelnummeret gik på, at han havde lejet huset ud til mindst 20 personer i den samme uge, hvoraf ingen af dem kunne få realiseret den sommerhustur, som de ellers havde bestilt og betalt for.

Dertil har manden bedraget en tidligere bekendt for 418.000 kroner - blandt andet for flybilletter til Dubai, som angiveligt ikke eksisterede.

Var ludoman

På vidneskranken i Retten i Helsingør forklarede manden, at han led af ludomani, og hans mange svindelnumre blandt andet gik til at dække de økonomiske omkostninger for den afhængighed.

Manden viste anger for sine handlinger. Han udtalte blandt andet, at han var 'røget ned i et hul', mens hans afhængighed stod på, hvorfor han, ifølge ham selv, ikke tænkte rationelt i perioden.

Fra helvede til nyt liv

Manden er sidenhen flyttet til Singapore for at omlægge sit liv.

- Jeg har sagt farvel til min familie og prøvet at gå mine egne veje for at finde mig selv og den rette vej i livet:

- Det har været et langt helvede, udtalte manden i Retten i Helsingør.

Under sit ophold i Singapore har manden færdiggjort behandling for sin ludomani. Derudover har han fundet et fællesskab i det jødiske miljø i landet, hvor han blandt andet har fået hjælp af den lokale rabbiner.

Tilværelsen i Singapore har gjort, at manden er økonomisk i stand til at tilbagebetale de beløb, som han har svindlet for.

Thi kendes for ret

Retten i Helsingør idømte manden et år og to måneders ubetinget fængsel. Dertil skal han betale for sagens omkostninger, ligesom han skal tilbagebetale de beløb, som han har svindlet for i perioden mellem 2017 og 2019.

Han fik en kortere dom, end anklageren gik efter, fordi han dels blev frifundet i en af anklagerne, da der ikke var nok beviser for denne, og dels fordi sagen havde strukket sig over flere år, hvilket ikke ikke udelukkende var mandens egen skyld.

Manden har, efter drøftelse med sin forsvarer, besluttet sig for ikke at anke dommen.