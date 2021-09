Sov under vandet

Kunne du tænke dig at vågne op til en udsigt under vandet, hvor havskildpadder og farvestrålende fisk svømmer foran dig?

Så har du nu muligheden.

For ejendomsselskabet Driven Properties, som opererer i emiratet Dubai, har et større byggeprojekt, hvor dele af bebyggelsen er under vandet.

Det skriver Forbes.

Udsigten til havet er fra boligens eneste soveværelse. Foto: Driven Properties

Flydende søhest

Boligprojektet hedder Floating Seahorse Villas og flyder rundt omkring den menneskeskabte øgruppe, The World, som ligger ud for Dubais kyst.

The World består af 300 små øer, der tilsammen udgør et verdenskort.

Floating Seahorse Villas har tre etager, hvoraf et af dem er under vandet.

Boligen rummer et soveværelse og to badeværelser og måler mere end 350 kvadratmeter i alt.

Den vejledende pris for undervandsboligen er på knap tre millioner dollars - svarende til knap 19 millioner danske kroner.

Efter planen kommer der til at være 131 Floating Seahorse Villas.