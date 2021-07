Sovjetisk spion-damptog kører stadig

Langt inde i de tætte skove i Tysklands bjerge ligger en jernbane, der er lidt udover det sædvanlige.

Den smalsporede jernbane, der er døbt Harzer Schmalspurbahnen, er nemlig et af de få steder i verden, hvor der stadig kører damptog året rundt.

De sorte og røde damplokomotiver blev bygget i 1950'erne og har overlevet krig, politisk overvæltning og gentagne trusler om lukning.

- Jernbanens overlevelse er en fantastisk historisk finurlighed, siger Tony Streeter, der er tidligere redaktør for verdens største dampmagasin, Steam Railway til CNN.

Foto: Matthias Bein/Ritzau Scanpix

Det er en stor turistattraktion, men damptoget er også en integreret del af regionens transportnetværk.

- Hvis Østtyskland havde overlevet meget længere, ville diesellokomotiver have erstattet dampen. I et vestligt land ville jernbanen sandsynligvis have været lukket flere år før, siger Tony Steeter til CNN.

Toget transporterer passagerer til toppen af Bloksbjerg, der er det højeste bjerg i Harzen, og engang var placeringen for en sovjetisk spionstation.

Fik en stor rolle

Efter Anden Verdenskrig fik placeringen på den nye kløft mellem Østtyskland og Vesttyskland nemlig en uhyggelig rolle.

Der blev bygget to magtfulde lytterstationer, med navne Yeinsei og Urian, der blev drevet af sovjetisk militær efterretningstjeneste og østtysk statssikkerhed.

De to stationer var i stand til at fange meget af Vesteuropas radiotrafik, hvilket spillede en central rolle i den kolde krig og efterretningsindsamlings aktiviteter.