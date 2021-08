Spæghuggere angriber sejlskibe i massevis

Over 140 sejlskibe har været offer for spækhuggernes angreb

En usædvanlig, dramatisk adfærd er begyndt at udspille til søs langs den Iberiske Halvøs Atlanterhavskyst.

En adfærd, som har kostet dyrt for over 140 sejlskibe, siden juli i sidste år. Og synderen bag?

Ja, det er aggressive spækhuggere, der i fælles flok forsøger at angribe lystsejlernes foretrukne transportmiddel på vandet.

Det skriver Berlingske på baggrund af artikler fra blandt andet El País og El Independiente.

Ifølge avisen er spækhuggernes typiske fremgangsmåde, at to voksne - og dermed større - spækhuggere omringer sejlbåden fra hver sin side, hvorefter de begynder at støde kraftigt ind mod båden. Efterfølgende går en yngre spækhugger til angreb mod skibets ror og skrog.

'En decideret tragedie'

Spækhuggerne opholder sig vanligt omkring Gibraltarstrædet i sommerhalvåret, og alene her er der anmeldt 62 episoder om hvalernes hærgen siden marts i år.

Heraf blev 26 af de pågældende sejlbåde beskadiget i en sådan grad, at besætningen ombord mistede manøvreevnen og derfor fandt sig nødsaget til at blive reddet i land.

Spækhuggernes angrebslystne adfærd har dermed været tæt på at forlise op til flere af de berørte sejlskibe, som primært er sluppet med store beskadigelser.

I den hårdest ramte zone omkring Kap Trafalgar, som ligger i den sydspanske Cádiz-provins, er situationen nu så alvorlig, at man har nedlagt forbud for sejlskibe, der måler mindre end 15 meter, for overhovedet at tilgå området til søs.

- Spækhuggerne kan med deres vægt og hurtighed få en sejlbåd til at kæntre eller ligefrem sænke den, og så står vi med en decideret tragedie, udtaler leder af søfartsmyndighederne i byen Algeciras, Julio Berzosa, til El País.

Ifølge mediet El Independiente var der så sent som i sidste uge to sejlere, der oplevede, at 15 spækhuggere gik til angreb mod deres båd i en times tid.