Spækhugger strandet i Nordjylland

Torsdag blev borgere, der passerede Haslevgaarde Strand i Nordjylland, mødt af et usædvanligt syn.

Fra land kunne man nemlig se finnerne fra en strandet spækhugger.

Spækhuggeren var omkring 700 til 1000 meter fra land.

Det skriver DR, som fredag kunne berette, at spækhuggeren fortsat er strandet.

Forhåbningen var ellers, at hvalen selv kunne komme tilbage ud i havet i løbet af torsdag aften, men det er mod forventning ikke sket.

Hvalen er fortsat i live, og Naturstyrelsen er bekendt med, at den stadig er strandet i Nordjylland. Styrelsen har derfor har sendt en vildtkonsulent til stedet.

DR skriver, at det er plausibelt, at spækhuggeren er søgt mod land for at jage sæler.

- Den er i live. Vi har set, at den har sprøjtet vand op, men den er meget, meget afkræftet, siger Bo Gregersen, direktør i Lille Vildmosecenteret, der er et naturbaseret oplevelsescenter i Nordjylland, til DR.

- Formodentlig er den også syg. Den bevæger sig stort set ikke.