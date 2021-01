Spanien får billigt supertog mellem Barcelona og Madrid

Både pris og speeder er i bund på nyt højhastighedstog mellem Spaniens to største byer

Mon ikke der er en dansk pendler eller to, som får misundelsesgrønt hoved, når de læser med på disse linjer.

Spanien skal nemlig have nyt højhastighedstog mellem Barcelona og Madrid. Og det er både billigere og hurtigere end noget, vi kan byde på herhjemme.

Mens en standardbillet mellem Aarhus og København koster 419 kroner (orangebilletter kan købes for 99 kroner), kan du rejse mellem Spaniens to største byer for 37 kroner.

Det skriver CNN.

Og ikke nok med det. Toget er også markant hurtigere og med mere luksuriøse faciliteter, end vi er vant i Danmark. Det viser film, har café og kører med en tophastighed på 330 kilometer i timen, hvilket betyder, at det klarer den 500 kilometer lange strækning på 2 timer og 30 minutter, skriver Independent.

Til sammenligning bruger DSB’s lyntog 2 timer og 47 minutter at komme frem og tilbage mellem Aarhus og København, selv om afstanden her blot er 300 kilometer.

Spansk priskrig

Første afgang med det nye højhastighedstog er 23. juni.

Det er den statslige togoperatør Renfe - den spanske pendant til DSB - der står for driften af det nye supertog.

Renfe har i mange år haft monopol på den spanske togdrift, men i 2019 blev der givet grønt lys til, at også ikke-statslige selskaber kan operere i Spanien.

Det har straks sparket gang i konkurrencen og ført til store prisfald.

På ruten mellem Barcelona og Madrid vil man fra 10. maj også kunne køre med Ouigo, som er et privatejet togselskab fra Frankrig. Også her er der udsigt til hurtige tider og billige billetter. Ouigo åbner med at sælge 10.000 billetter til en euro.

Herefter stiger prisen til 67 kroner, mens Renfes stiger til 74 kroner i 2022.

