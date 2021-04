Spanien i kovending: Dropper krav om mundbind ved solbadning

Nu skal de lokale og turisterne i Spanien kun have mundbind på, når de rejser sig op for at hente is

Der går ikke mange uger, før den står på solskin og dagtemperaturer over 25 grader i Spanien.

Når det sker, vil mange søge mod strandens svalende bølger, og derfor blev det mødt med hovedrysten fra mange spaniere, da myndighederne i sidste uge meddelte, at det ville blive lovpligtigt at bære ansigtsmaske på stranden.

Reglerne skulle gælde i alle offentlige rum - om du slikkede sol på stranden eller tog en svømmetur i havet.

Nu har piben imidlertid fået en anden lyd. Det skriver Independent.

I en kovending lyder det nu fra de spanske myndigheder, at lovkravet kun kommer til at gælde, når du er i bevægelse. Altså kan du slikke sol uden ansigtsmaske alt det, du vil, men rejser du dig op for at spille volleyball eller hente en is, ja, så er det på med beskyttelse.

I Danmark frarådes alle unødvendige rejser til udlandet fortsat.

Afstand på 1,5 meter

I Danmark skriver Statens Serum Institut, at der er mindre risiko for smittespredning ved udendørsaktiviteter, ligesom eksperter har udtalt, at coronavirus har dårlige betingelser, hvor der er sollys, frisk luft og få overflader at røre ved.

Men i Spanien holder myndighederne fast i, at ansigtsmasken kun må fjernes, når 'en person forbliver på et bestemt sted og overholder en afstand på mindst 1,5 meter til personer uden for egen husstand'.

Ifølge Independent ville loven have været et slag i ansigtet på Spaniens turistsektor samt regionale myndigheder i Valencia, De Baleariske Øer og Catalonien, der er stærkt afhængige af turisme.

Spanien forventer at introducere en vaccinepasordning for turister i juni.