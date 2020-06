Spanien i stort forsøg: Laver turistkorridor til Tyskland

Fem dage i sydens sol uden hverken coronatest eller 14 dages karantæne. Det kan måske lyde som et sommerferiescenarie fra sidste år, men er i dag blevet virkelighed for mange tyskere.

Mandag åbnede de spanske myndigheder nemlig en såkaldt 'sikker turistkorridor' mellem Tyskland og De Baleariske Øer, som skal lade cirka 10.900 tyske turister feriere på øerne i den kommende tid.

Turistkorridoren er ifølge mediet en forsøgsordning, der skal forberede landet på en langt større grænseåbning, der er planlagt til 21. juni. Her vil man efter planen byde velkommen til turister fra resten af landene indenfor EU og Schengen-samarbejdet.

- Pilotprogrammer med at sikre turistkorridorer bliver oprettet, før undtagelsestilstanden ophæves, fordi de kan give et fingerpeg om, hvad der sker, når den midlertidige grænsekontrol ophæves og bevægelsesfriheden genetableres, udtalte den spanske regering ifølge The Guardian fredag i sidste uge.

Får tjekket temperaturen

De Baleariske Øer, der bl.a. tæller Mallorca og Ibiza, er ikke ene om at ville tyvstarte åbningen. Også Kanarieøerne barsler angiveligt med at åbne for lidt over 9000 tyskere, men her er der lagt op til, at turisterne skal testes for corona inden indrejse.

På De Baleariske Øer bliver tyskerne da heller ikke helt fri for coronarestriktioner. Selv om de ikke skal testes ved ankomst, skal de ifølge The Guardian have taget deres temperatur og aflevere kontaktoplysninger til myndighederne.

Tanken er, at myndighederne på den måde kan yde hurtig hjælp, hvis en turist udvikler symptomer på covid-19 under opholdet.

Mediet skriver, at Tysklands smittetryk er en stor del af årsagen til, at netop de tyske turister er blevet udvalgt til den spanske korridor. Det ligger nemlig på nogenlunde samme niveau som Spanien.

Dertil kommer, at Tyskland er et af de lande, der hvert år sender flest turister til landet.

