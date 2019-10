Spanien støtter turistindustri med milliarder efter Thomas Cook konkurs

Spaniens regering planlægger at bruge 300 millioner euro (Omkring 2,2 milliarder kroner) i støtte til virksomheder, som er påvirket af Thomas Cooks konkurs.

Thomas Cook gik konkurs i september og efterlod over 150.000 passagerer strandet og 360.000 kunder, som søger deres planlagte rejser refunderet.

Men konkursen rammer også de mange samarbejdspartnere, som Thomas Cook havde. Især i Spanien hvor mange hoteller er afhængige af rejseoperatøren. Derfor træder Spaniens regering nu til med hjælp. Det skriver mediet Euro News.

Tusindvis af jobs i den spanske turistsektor er i fare for at forsvinde, specielt i regioner som De Baleariske Øer og De Kanariske Øer.

Andre lande i Europa er også påvirket af konkursen. Den græske turistorganisation har udtalt, at de estimerer et økonomisk tab på op til 500 millioner euro.

I går, torsdag, sagde den spanske minister for turisme, Reyes Maroto, til Reuters, at pengene vil blive brugt på en række foranstaltninger, som skal forhindre et kollaps i turismesektoren, blandt andet vil der blive givet kredit til de påvirkede virksomheder.

Den økonomiske redningsplan skal til godkendelse i det spanske kabinet i næste uge.