Spansk by giver turister en opsang efter klager over hanegal

Haner, der galer. Æsler, der skryder. Kirkeklokker, der ringer.

Det er blot et udpluk af de klager, man har modtaget i den lille, spanske ferielandsby Ribadesella henover sommeren. Fælles for klagerne er, at de alle kommer fra turister, og det har nu fået lokalbefolkningen til at reagere.

Det skriver The Guardian.

- I sidste uge ringede en dame til os tre eller fire gange, fordi en hane havde vækket hende klokken fem om morgenen, siger Ramón Canal, som er borgmester i Ribadesella.

- Hun sagde til os, at vi var nødt til at gøre noget.

Opsang til turister

Reaktionen blev dog formentlig en anden, end hvad den klagende turist havde håbet på. For i stedet for at tage hånd om de mange klager, har borgerne såvel som de lokale myndigheder i Ribadesella valgt at gå en anden vej.

De har nemlig valgt at hænge plakater op overalt i den lille landsby, der normalt huser 5700 borgere.

Plakaterne har til hensigt at få turisterne til at indse, hvilken by de er rejst til, og hvordan virkeligheden forholder sig på landet.

- Her har vi en kirkeklokke, der ringer jævnligt, haner, der galer tidligt om morgenen, flokke af husdyr, der til tider bærer koklokke, som også laver larm, lyder et af budskaberne, som fremgår af de plakater, der hænger rundt om i landsbyen.

-Hvis I ikke kan håndtere det, er I måske ikke det rigtige sted, lyder det fortsat.

Ramón Canal, borgmester i Ribadesella, har overfor lokalradioen Antena 3 uddybet, at plakaterne har til formål at bygge bro mellem den til tider gabende kløft mellem folk, der er bosat i byen og på landet.

- Man må indse, at mælk ikke kommer fra kartoner, det kommer fra køer, og at man er nødt til at føde og pleje dem, siger han.